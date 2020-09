Luneta Mágica faz lançamento virtual de EP gravado no Café Teatro

Esse é o primeiro registro ao vivo oficial da banda | Foto: Arquivo / Manauscult

A banda amazonense Luneta Mágica faz o lançamento virtual, no You Tube, nesta quinta-feira, 24/9, de seu novo EP, “Ao Vivo Muito Vivo no Les Artistes Café Teatro”. O EP conta com versões ao vivo de sete músicas dos dois primeiros álbuns do grupo, gravadas em um show realizado no Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico de Manaus, em fevereiro de 2018, com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Esse é o primeiro registro ao vivo oficial da banda. Ainda nesta quinta-feira, o grupo também lança no seu canal, do YouTube, os vídeos oficiais de quatro das músicas que estarão no EP: “Mônica”, “Parte”, “Lulu” e “Mantra”. Já no dia 2/10, o EP, lançado pelo selo Fluve, estará disponível completo para audição nas principais plataformas de streaming. As faixas “Não acredita”, “Largo São Sebastião” e “Sábado” também integram o material.

Formada por Daniel Freire, Pablo Araújo, Victor Neves, Eron Oliveira e Erick Omena, a Luneta Mágica já está na estrada há mais de dez anos, com uma trajetória que passou inclusive por festivais nacionais e internacionais, como o Lollapalooza Brasil e o South by Southwest (EUA).

A gravação do show que deu origem ao EP também contou com a participação especial de outros nomes da música amazonense contemporânea, como Ygor Saunier na percussão; Tainara Guedes no violino; e backing vocals de Mônica Cardoso e Alex Jansen (Os Acossados); Ramon Oliveira (Boomerang Blues): Laelia Nogueira e Magaiver Santos (Casa de Caba). Já os registros audiovisuais contam com a direção de fotografia de Thiago Looney e direção de arte de Gabriel Oda. A arte da capa do EP é de Eurico Luiz.

*Com informações da assessoria