Sarau Musical conta vida e obra de Pixinguinha com músico Célio Vulcão

A história e a obra de músico e maestro Pixinguinha serão tema do Sarau Musical apresentado pelo maestro Célio Vulcão. O evento acontece no dia 6 de outubro, às 16, no Centro Cultural Casarão de Idéias (rua Barroso, 279, Centro). Para participar, os interessados deverão se inscrever através do e-mail [email protected]

Ao todo, serão 30 vagas e os inscritos deverão seguir as normas da vigilância sanitária, como o uso de máscaras, aferição de temperatura e uso de álcool gel.

O evento é contrapartida do projeto “Lucilene Castro – 25 anos” que foi contemplado pelo Edital Conexões Culturais 2019, da Prefeitura Municipal de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), realizado pela ON Produção Cultural & Assessoria e apoio cultural do Casarão de Ideias.

Nesta edição, o maestro Célio Vulcão, diretor do espetáculo que comemorou 25 anos de carreira da cantora Lucilene Castro, apresenta algumas das principais composições de Pixinguinha, considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Contribuiu diretamente para que o choro encontrasse uma forma musical definitiva. Entre as obras que comporão o Sarau, estão “Lamento”, “Carinhoso”, “Rosa”, “Naquele Tempo".

Carreira

Pianista profissional, arranjador e professor de música, Célio Vulcão é natural de Santarém (PA), onde começou sua carreira em bandas de bailes locais. Em 1998, mudou-se para cidade de Manaus. Dois anos depois, começa sua carreira acompanhando e gravando com os principais artistas amazonenses, tais como: Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Célio Cruz, Lucilene Castro, Amílcar Azevedo, Torrinho, Ítalo Jimenez, entre outros.

No ano seguinte, foi convidado a ministrar aulas de teclado e teoria musical no Centro Cultural Claúdio Santoro, onde trabalhou por dois anos.

Célio participou de importantes projetos culturais como: Segundas no Palco (ambientado no Teatro Amazonas), Projeto Valores da Terra, Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), do show “Mulheres do Brasil”, onde foi produtor musical e arranjador, DVD do cantor Lucevilson de Souza, que contou com a participação especial do cantor e compositor Geraldo Azevedo, e, já integrou a banda base do 1º Festival Amazonas de Música, realizado no Teatro Amazonas.

Serviço

Sarau Musical com Célio Vulcão – Um passeio na obra do mestre Pixinguinha

Quando: Dia 06 de outubro, às 16h

Onde: Casarão de Ideias (Rua Barroso, 279, Centro)

Quanto: inscrições gratuitas com limitação de vagas

