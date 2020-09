A Fazenda: veja a discussão entre Mirella e Lidi após a roça

| Autor:

Após voltar da Roça, na noite de quinta-feira (24), Lidi Lisboa voltar da Roça foi ‘lavar roupa suja’ com MC Mirella. No quarto com as meninas, as duras tiveram uma discussão calorosa na madrugada desta sexta-feira (25).

Lidi revelou ter se sentido ignorada pela cantora. “Você trata todo mundo bem, mas comigo você tem um problema”. Sem papas na língua, Mirella rebateu, irônica: “Eu não acho que a gente tenha um problema, mas se você quiser ter um a gente vai ter”.

A funkeira argumentou que não tinha nada contra Lidi, no entanto, sentia a atriz mais distante do grupo de meninas na casa. “Você sempre foi mais distante da gente”, disse a morena.

Para completar, as duas não conseguiram se acertar. Querendo dar um ponto final da briga, Lidi pediu por respeito e que apenas ‘não tinha seu espaço preferido de ficar na casa’.

No final, Lidi pediu desculpa da Mirella

