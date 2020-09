Centro Cultural dos Povos da Amazônia terá ‘Café Criativo’ aos domingo

Manaus - O Centro Cultural dos Povos da Amazônia, localizado na Avenida Silves, bairro Distrito Industrial, Zona Sul, será o cenário para o “Café Criativo”, projeto que unirá uma programação cultural e o tradicional café da manhã regional, com assinatura da Rota dos Chefs. Com início neste domingo (27), o espaço terá acesso gratuito e funcionará das 7h às 11h30. Além das delícias gastronômicas, toda semana contará com uma atração cultural.

Na estreia, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), sob a regência do maestro Davi Nunes, apresentará um repertório recheado de sucessos regionais. Com formação reduzida - com os violonistas Israel Nunes, Neil Armstrong, Samanta Fonseca e Wagner Tiburtino, a soprano Jessyca Paiva e o baterista e percussionista Ronalto Alves, a Ovam executará canções como “Brincando com as cordas” (André Amazonas), “Lago do Remanso” (Emerson Maia), “Canoeiro” (Ronaldo Barbosa), “Festa da Raça” (Chico da Silva), “Fica comigo” (Carrapicho) e “Dança” (Sidney Rezende). A apresentação, que acontecerá às 10h, terá uma hora de duração.

Sobre o projeto

O “Café Criativo” é um conjunto de ações que compõe um projeto de desenvolvimento gastronômico. Possui como foco a singular gastronomia regional, suas práticas, cardápios e temperos, aliada a atividades multifacetadas, envolvendo música, dança, teatro, literatura, cultura popular, artes visuais, audiovisual, artesanato e comercialização de produtos da agricultura orgânica.

Protocolos

Serão adotados todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como mesas com afastamento, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

