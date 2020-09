'Não paga de maluco não', diz Jojo Todynho ao perder a linha com Biel

| Autor:

Jojo Todynho parece ter chegado no limite da paciência com Biel. Na manhã deste domingo (27), a cantora brigou de forma dura com o cantor por ele não ajudar em tarefas da casa, como pegar água no poço.

Segundo o site Caras, Jojo não economizou nos palavrões. "Não paga de maluco não, c*** (...) Acabou! É isso aí! Vai tomar no c*. Vai se f*** ", berrou. "Não fica de deboche comigo não. O que foi?", completou.

A funkeira não parou por aí, e seguiu na bronca com Biel. "Está de visita? Vai fazer visita na casa do c***. Está no circo? Hoje estou que nem a Stéfani, sou a palhaça", disse, se referindo à colega de confinamento.

