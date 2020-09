Anitta é a oitava brasileira a entrar na Billboard Hot 100

A música Me Gusta é uma parceria com Cardi B e Myke Towers | Foto: Externo Agatha Gameiro/Brazil News

A cantora Anitta entrou na Billboard Hot 100, um dos rankings musicais mais importantes dos Estados Unidos. Ela é a oitava artista brasileira a conseguir o feito. Com o novo hit Me Gusta, em parceira com a cantora Cardi B e Myke Towers, a poderosa entrou na lista em 90º lugar.

“Não sei o que dizer! Só sentir”, comemorou ela no Twitter. O single faz parte do próximo álbum de Anitta, Girl From Rio. “Quero agradecer todos os envolvidos! Estou feliz para car*lho!”, celebrou em seguida em inglês.

Além de Anitta, outros artistas como Sérgio Mendes, João Gilberto, Corona, Cansei de Ser Sexy, Michel Teló, Claudia Leitte e Nego do Borel compõem a lista.

Veja a postagem da poderosa: