Arthur Aguiar se converte ao Evangelho e é batizado nas águas

| Foto: Divulgação

Após a turbulenta separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi, o cantor procurou o retiro espiritual Estância Paraíso, localizado em Minas Gerais, e se converteu ao Evangelho.

O local, que oferece ajuda a evangélicos que enfrentam algum tipo de problema e também para que jovens e adultos se conectem ao sagrado, ficou conhecido após Wesley Safadão ter sido batizado lá.

Muitos artistas já procuraram o local para fazer uma espécie de detox ou assistir palestras, como foi o caso da ex-esposa de Arthur, Mayra Cardi, que foi até o local à convite de Simone, dupla com Simaria.

No entanto, o ator realmente esteve lá com o objetivo de se converter e, assim como Safadão, foi batizado nas águas sagradas do retiro espiritual.

Logo depois da conversão, Arthur começou, inclusive, a seguir alguns pastores nas redes sociais, como Deive Leonardo e André Fernandes.

Procurado por Leo Dias, Arthur Aguiar, informou, educadamente, que não gostaria de se pronunciar, mas confirmou a conversão.

Mayra Cardi

Mayra Cardi se pronunciou. Em um texto, a empresária disse que acredita na transformação do ser humano e acrescentou ainda que todos erram. Confira na íntegra o texto.

“Eu sempre vou acreditar na transformação do ser humano pois, se eu parar de acreditar, terei que mudar de profissão. Falo sobre transformação, perdão, errar e ser sua melhor versão todos os dias nas minhas redes e nos meus cursos! Sou a primeira pessoa a levantar a cada tombo que tomo e dar a outra face para bater na esperança de ganhar um beijo, não porque sou cega e sim porque tenho esperança de um amanhã melhor para todos nós. Se eu não fosse assim, seria uma grande farsa e então não deveria propagar e trabalhar com pessoas e sim com móveis que não exigem sentimentos, empatia, amor, perdão e exercício diário para todos sermos melhores! Todos erram, uns mais uns menos, querer mudar é o primeiro passo para o novo. Ainda não significa vitória, claro, mas significa um novo começo. Agora deixe o tempo agir, só ele poderá responder por todos nós”, escreveu a coach.



Leia mais:

Em Manaus, fotógrafa retrata fase de isolamento em curta-metragem

Anitta é a oitava brasileira a entrar na Billboard Hot 100