Trabalha com audiovisual? Matapi irá divulgar trabalhos gratuitamente

Objetivo é fortalecer a produção regional | Foto: Reprodução

Manaus- Com o objetivo de criar divulgação para o audiovisual produzido no Norte, o ‘Matapi - Mercado Audiovisual do Norte’ traz em sua terceira edição do Espaço Conexões. Um lugar no site e redes sociais do evento dedicado a conexões e divulgação de trabalhos de profissionais do audiovisual da região Norte. Com o intuito da iniciativa é fortalecer a coprodução regional para que nacionalmente todos conheçam quem está fazendo audiovisual na região.

Os profissionais interessados em compartilhar os trabalhos que desenvolvem deverão enviar vídeos de até 1 minuto de duração, no qual poderão divulgar um projeto, os trabalhos que realizam, apresentar trailers/teasers de filmes, se apresentar como profissionais ou o que mais acharem interessante e relevante. O Espaço Conexões é uma vitrine, uma forma de gerar redes e contatos.

A chamada é exclusiva para profissionais da região Norte e é GRATUITA. Para participar, os interessados deverão preencher um formulário disponível em bit.ly/espacoconexoes . As inscrições vão até o dia 04/10/2020 (domingo).

Sobre o Matapi

O Matapi é o primeiro mercado audiovisual do Norte e tem como objetivo contribuir na capacitação dos empreendedores para a realidade do mercado audiovisual, estreitar conexões entre as cadeias produtivas e promover a circulação dos produtos feitos na região em novas janelas de exibição, gerando parcerias e oportunidades.

Neste ano, o evento acontece de forma 100% online de 25 a 28 de novembro e traz como inquietações e temas norteadores questões relacionadas à quem faz e para quem é feito o audiovisual nortista, amazoneidades, representatividades diversas, desconstrução do pensamento exotificante, articulação com os países da Pan-Amazônia e análise dos novos formatos narrativos.

Mais informações sobre o Matapi 2020 podem ser obtidas através das redes sociais do evento no Facebook (/matapimercadoaudiovisual) e no Instagram (@matapimercadoaudiovisual).

Leia Mais:

Em Manaus, fotógrafa retrata fase de isolamento em curta-metragem

Como a ilusão das drogas encanta jovens da periferia