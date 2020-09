Casarão de Ideias recebe projeto nacional ‘Nenhuma Flor a Menos'

Manaus- O projeto nacional ‘Nenhuma Flor a Menos! - Bençãos’, da artista visual de Porto Alegre, Rita da Rosa, desembarca pela primeira vez, no Casarão de Ideias, bairro Centro, zona centro-sul de Manaus, no dia 2 de outubro. As obras consistem em ressaltar a beleza de flores e plantas que são associadas, no seu cultivo e/ou uso, a grupos que sofrem exclusão ou discriminação social.

“Comecei desenhando plantas que, sob algum viés cultural, pareciam sofrer alguma discriminação, a partir da cultura branca dominante”, comenta Rita, dando como exemplo a Lágrima de Nossa Senhora, comumente usada na cultura indígena.

“Os índios a chamam de Capiá (Kapi'i'a). Ela também tem um viés na cultura africana de uso de proteção e, por isso, passa a não fazer parte de outros lugares como jardins, tendo seu olhar de beleza sobre ela afetado”, explica.

Rita foi além e buscou outras plantas como inspiração tais como Arruda, Cidreira, Canelinha, Bálsamo, Avenca e demais plantas medicinais e de cura – para algumas religiões. “Busquei conhecimento sobre elas não apenas pela literatura e pela botânica, mas também com pessoas que usam plantas no processo de cultura e benção, que acabam passando ensinamentos e nos mostrando outros olhares sobre elas que são desprezadas na cultura formal”, revela.

A partir dos desenhos, a artista visual seguiu para a gravura, mais precisamente a gravura em metal. “Busco trazer essa expressão das plantas e flores para este recurso do metal, que também tem a questão da reprodução, mas de uma forma, neste momento, mais forte de fixação da ideia”, diz. Com o projeto, a artista visual pretende falar sobre a questão da exclusão.

A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de novembro | Foto: Divulgação

A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de novembro, e estará aberta para visitação de quarta-feira a domingo, sempre das 15h às 20h, com entrada gratuita. Vale ressaltar que o Casarão de Ideias está respeitando todos os protocolos precozinados pelos órgãos de Saúde e, por isso, receberá grupos com até dez pessoas por visitação.



Todos passarão por aferição de temperatura, terão álcool em gel à disposição e o uso da máscara será obrigatório. Mais informações podem ser obtidas por meio do Instagram do espaço cultural (@casaraodeias) ou pelo telefone (92) 3633-4008.

