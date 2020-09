Vídeo: Anitta diz que nunca votaria em Bolsonaro

Aniita disse que é importante saber o que os políticos estão fazendo para que nunca mais sejam votados, em caso de serem ruins | Foto: Divulgação

A cantora Anitta voltou a falar sobre o cenário político do Brasil ao site NME e deu sua opinião sobre o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido). “Eu acho que o presidente não está lidando com a crise de uma boa maneira. Ele está só se esquivando de tomar a responsabilidade dos problemas. Durante esse tempo, eu tive aulas sobre política, como o governo do Brasil funciona, e fiz isso no Instagram para as pessoas aprenderem”, disse.



A cantora ainda continuou: “Nós temos voz e nós que elegemos essas pessoas. É importante entender o que os políticos estão fazendo para que a gente não vote neles novamente. Eu nunca votaria em Bolsonaro, mas aqueles que votaram podem ver o problema em eleger uma pessoa tão agressiva e que trabalha dessa maneira. Ele comanda e governa somente para as pessoas como ele e não para os outros”.

