Prorrogadas doações para campanha ‘Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos’

Manaus- As doações para a campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” foram prorrogadas até o dia 7 de outubro. Os pontos de arrecadação são: Teatro Amazonas, Palacete Provincial, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, além das sedes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). Com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças de famílias de baixa renda no estado.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, foram disponibilizadas caixas em cada um dos espaços culturais administrados pela pasta, que seguem todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, com totens de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada, e limpeza e higienização dos locais.

A secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, destaca que, neste ano, a meta da campanha é arrecadar 5 mil brinquedos.

“Diante do cenário atual da pandemia, estamos seguindo rigorosamente os protocolos de saúde, para evitar qualquer tipo de contaminação para quem está contribuindo, servidores e as crianças que vão receber os brinquedos”, comenta a secretária. “É muito importante que todas as doações estejam em ótima situação de uso”.

Funcionamento

O Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, funciona de terça a sábado, das 9h às 15h; e, para espetáculos, a partir das 19h.

O Palacete Provincial fica localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, e funciona de terça a sábado, das 9h às 15h.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial I, fica aberto de terça a sábado, das 9h às 15h.

A sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na avenida Sete de Setembro, 1.546, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Já a sede da AADC, na rua Rio Purus, 103, Conj. Vieiralves, N.S. das Graças, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

