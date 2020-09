RBD anuncia live 'Ser o Parecer' para 26 de dezembro; saiba mais

O grupo volta a se reunir 12 anos após o último show | Foto: Divulgação

Doze anos após o último show realizado pelo grupo RBD, eles estarão de volta para um grande evento virtual a ser realizado no dia 26 de dezembro deste ano, às 12h (horário de Brasília).

O perfil do grupo nas redes sociais anunciou o evento na manhã desta quarta-feira (30): "Surpresa! Foram vocês que pediram! Não perca #SerOParecer com os clássicos do #RBD.

O evento será uma grande maratona de seis horas, com a exibição de vários depoimentos de fãs enviados para o site oficial e fechando tudo com um show muito aguardado às 18h.

Para aquecer, cinco álbuns ao vivo do grupo serão disponibilizados nas plataformas digitais. São eles “Generación RBD en Vivo”, “Live in Hollywood”, “Tour Celestial 2007. Hecho en España” e “Live In Brasília”.

Infelizmente o show não terá a presença de todos os membros da banda original. Enquanto Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann estão garantidos, Dulce Maria e Alfonso Herrera não participarão da reunião.

O acesso à live custará US$ 25 e os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 4 de outubro.

No início do mês, o RBD liberou suas músicas nas plataformas de streaming após anos de entraves por direitos autorais e quebrou recordes no Brasil e no México, de acordo com a Universal Music:

Nove álbuns de estúdio da banda, com músicas em espanhol, inglês e português, estão disponíveis.