'A Última Flecha' é indicada ao 'Oscar' dos quadrinhos no Brasil

Manaus – A graphic novel ‘’A Última Flecha’’, da dupla amazonense Emerson Medina e Romahs Mascarenhas, foi indicada na categoria de aventura, terror e fantasia do 32º Troféu HQMIX, considerado o “Oscar” dos quadrinhos no Brasil.

Com publicação pela editora Monomito Editorial, de São Paulo, “A Última Flecha’’ foi contemplado pelo edital Conexões Culturais da Prefeitura de Manaus, em 2017, e conquistou o público e a crítica com a proposta.

A narrativa da obra envolve a vingança de um indígena chamado “Guajá’’, que tem a comunidade massacrada por piratas. Obstinado por vingança, o índio inicia uma perseguição que persiste por séculos.

Em três momentos históricos diferentes, Manaus é cenário da história em quadrinhos (HQ), passando pelo período do Descobrimento do Brasil, Belle Époque e Manaus atual.

“Foi muito interessante desenhar Manaus em vários momentos da história, adaptando cada cenário em preto e branco, principalmente nessa etapa que o universo do HQ amazonense que passa por uma guinada. ‘A Última Flecha’ também fortalece essa chance. Pela forma como tem sido recebido no mercado nacional, tem agregado muito valor’’, explicou Romahs.

O roteiro foi escrito, em 2011, inicialmente com foco no audiovisual, mas ganhou vida nas páginas dos quadrinhos em 2019.

“Eu guardei esse projeto e chamei o Rohmas após ganhar o edital da Prefeitura de Manaus. Esse resultado foi muito satisfatório, e a história de caça desse indígena é algo que também foi bem recebido, já que representamos várias épocas de Manaus’’, afirmou Emerson Medina.

Troféu HQMIX

O troféu HQMIX foi criado em 1988 com a finalidade de premiar e divulgar a produção de histórias em quadrinhos, cartuns, charges e as artes gráficas como um todo no Brasil. A cada ano são escolhidos, por meio de votação, os que mais se destacaram entre as várias categorias que compõem a premiação.

“A emoção de ser selecionado é muito grande, ainda mais em um prêmio dessa magnitude. ‘A Última Flecha’ é o primeiro trabalho que fazemos com editora, e logo de cara sermos indicados para esse prêmio é uma honra enorme, muito gratificante’’, agradeceu Medina.

Apesar da pandemia que adiou diversos eventos culturais, o Troféu HQMIX será realizado dia 12 de dezembro em evento virtual, nas redes sociais do SESC, que apoia a realização há vários anos.

“Conseguir a divulgação em nível nacional nesse prêmio tem a acrescentar mais ainda. Não o prêmio em si, que ainda não foi dado o resultado, mas a própria indicação é que é muito difícil. Foram diversos projetos de grandes editoras brasileiras, então a gente conseguir com uma editora pequena, com um material quase que alternativo, é algo muito grande. Só a indicação nos deixa muito felizes’’, ressaltou Rohmas.

Foram 1.162 itens inscritos nas 32 categorias para disputarem o troféu mais desejado dos quadrinhos. Jurados especialistas na área trabalharam durante quatro meses para analisar todos os trabalhos e escolherem a média de 10 indicados em cada um dos itens.

A divulgação dos vencedores será em data próxima ao evento virtual em dezembro.

Trabalho em equipe

Na história de magia, intriga e ficção, o roteiro é assinado por Emerson Medina e as ilustrações foram elaboradas pelo desenhista e integrante dos estúdios Maurício de Souza (da Turma da Mônica), Romahs Mascarenhas.

Amigos de adolescência, ambos trabalharam juntos em outros projetos e retornaram a parceria em “A Última Flecha’’. A obra teve ainda a participação de Jahn Cardoso e a diagramação de Gláucio Silva, com prefácio de Sidney Gusman.

O HQ entrou na lista de melhores do ano de Sidney Gusman, jornalista fundador do site Universo HQ e editor da Maurício de Sousa Produções, sendo um dos maiores especialistas em quadrinhos do Brasil. A lista de Gusman é uma das mais esperadas do ano pelos quadrinistas e fãs do universo das histórias em quadrinhos no país.

Além disso, “A Última Flecha” também foi classificada entre os semifinalistas do III Prêmio ABERST da Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, e guarda grandes expectativas no resultado das premiações.

