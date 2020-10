Confira a agenda cultural da Vila Vagalume 80 deste fim de semana

| Foto: Sísi Rolim e Fefa Carmin

Manaus - Show “Último Desejo” de Sísi Rolim e Fefa Carmin e a tradicional Vila Vinil fazem parte da programação da Agenda Cultural desta semana, na Casa Criativa Vila Vagalume 80 (Avenida Padre Agostinho Caballero – antiga Rua Sagrado Coração de Jesus, 234, São Raimundo. A casa abre sempre às 17h até 22h, sempre atendendo a todas as medidas de precaução e controle da Covid-19, com reservas antecipadas através do telefone 98168-0978. Confira:

Sexta-feira (2)

20h – “Último Desejo” é um show com temática pagã, composto de músicas populares brasileiras que remetem à identidade profana, como Pagu de Rita Lee, Negro Gato de Roberto Carlos e Perigosa das Frenéticas. Um show intenso e divertido feito por Sísi Rolim e Fefa Carmim, artistas consagradas de Manaus.

“Em um show onde os pudores da superfície são levados pelos ventos e só permanecem os seus instintos mais intensos, vamos despertar volúpias impossíveis de negar, ao perguntarmos: qual é o seu Último Desejo?”, explica Fefa Carmin.

A apresentação inicia às 20h com acesso de R$ 10,00.

Domingo (4)

17h – A Casa Criativa Vila Vagalume 80 retoma o projeto “Vila Vinil” neste domingo, com o acervo da casa composto por relíquias da música popular brasileira como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Secos e Molhados, entre outros. A seleção é comandada pelo artista da casa, Ramon Marola, um apreciador da cultura e colecionador de vinil.

“Nossos clientes já conhecem nosso projeto. Sempre trazem um LP da sua preferência e, juntos, compomos uma playlist coletiva, para animar a noite”, conta Marola.

O evento inicia às 17h e tem acesso de R$ 5,00.

Casa Criativa

A Vila Vagalume 80 existe desde 2016. O espaço, administrado por Vívian Oliveira e Mauro Lima desde 2019 oferece serviços de arte culinária vegetariana, artes visuais, música, produção musical, rodas de conversas, oficinas de formação, exposições, plantio, jardinagem, saúde e bem-estar. Hoje, em nova sede de frente para o Rio Negro, a casa desfruta de uma estrutura melhor para oferecer arte e cultura para a comunidade.

Leia mais:

'A Última Flecha' é indicada ao 'Oscar' dos quadrinhos no Brasil

MC Zaac concorre a prêmio internacional por clipe feito com Tove Lod