Espetáculos no Teatro Amazonas são destaques no fim de semana

O fim de semana do início de outubro tem espetáculos para o público no Teatro Amazonas. Toda a programação segue os protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, com uso da 50% da capacidade do espaço e medidas de proteção, como totens de álcool em gel e funcionários treinados e com equipamentos de proteção.

O agendamento para ir ao espetáculo é realizado on-line, pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). O uso de máscara é obrigatório.

Confira a programação:

Sexta-feira (2), às 20h

Helen Veras e convidados apresentarão o show “Vem Brincar de Boi”, com o objetivo de arrecadar brinquedos para distribuição no dia 12 de outubro, Dia da Criança.

Durante o espetáculo, serão apresentadas toadas que marcaram época no Festival de Parintins, como: “Tom Garantido”, “Vale do Javari”, “Deusa Cunhã”, “Tum Tum”, “Taí meu aviso”, “Canto da Mata” e “Pesadelo dos Navegantes”, além do lançamento de uma nova toada do artista denominada “Transire”, com direito a cênica e coreografia.

A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) fará uma participação especial no evento, que será transmitido pela TV Encontro das Águas.

Link para agendamento: bit.ly/vembrincardeboi

Sábado (3), às 20h

O Grupo Kabanos realizará show para lançar o terceiro CD, intitulado “7 poemas”. O evento terá a participação especial do cantor Carlos Batata. Com um trabalho totalmente autoral, o novo CD traz sete faixas e uma bônus, com uma música que fala em defesa da Amazônia.

O Kabanos nasceu de conversas entre músicos, nas quais concluíram pela necessidade de refletir a resistência do homem amazônico com o seu meio em relação aos problemas sociais e o desenvolvimento sustentável. O grupo é composto por oito integrantes.

Link para agendamento: bit.ly/grupokabanos

Domingo (4), às 19h

O Balé Folclórico do Amazonas reapresenta o espetáculo “Dançando nossos Compositores”. Durante 40 minutos, o público vai acompanhar composições de artistas que imprimem, de forma lírica, o sentimento, a audácia, o caráter e o temperamento do povo amazonense. No repertório, estão nomes como Raízes Caboclas, Celdo Braga, Antônio Pereira, Sidney Rezende, Aníbal Beça, entre outros.

Além de Conceição Sousa, diretora do grupo e que assina direção artística, composição, roteiro, pesquisa musical, o Balé Folclórico do Amazonas conta com coreografias de Eduardo Amaral, Felipe Cassiano, Magda Carvalho, Branco Souza, e tem ainda como ensaísta o bailarino Rodrigo Collares.

Link para agendamento: bit.ly/balefolcloricodoam

Visitação

O funcionamento do Teatro Amazonas para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

O agendamento para as visitas nos espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também é realizado on-line, pelo link bit.ly/agendaespacos.

