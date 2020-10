Justiça acata denúncia de estupro contra Felipe Prior

Uma audiência foi marcada para maio de 2021 | Foto: Reprodução

A Justiça aceitou a denúncia de estupro contra o ex-BBB Felipe Prior. Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, já tem uma audiência marcada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para o dia 10 de maio de 2021. O arquiteto é acusado de ter cometido dois estupros e uma tentativa de estupro , conforme revelado pela revista Marie Claire.

"Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia", declarou o juiz Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger.

As denúncias revelam que os crimes teriam acontecido nos anos de 2014 e 2018, durante edições dos jogos universitários de arquitetura e urbanismo, InterFAU, em diferentes cidades do interior de São Paulo. Na época, nenhuma das mulheres apresentou denúncia. Os casos foram revelados apenas quando Prior já estava no "BBB 20". O arquiteto nega as acusações.

Após as três primeiras denúncias, uma quarta mulher também disse ter sido estuprada por Prior , porém o relato dela não foi considerado pelo inquérito policial. A investigação foi tocada pela delegada Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos , da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, que pediu o arquivamento do caso. O Ministério Público de São Paulo decidiu por apresentar uma denúncia.