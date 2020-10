Banda amazonense Doral lança single ‘Desaguar’

| Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira (6), chega às plataformas de streaming o mais novo single da banda amazonense Doral, liderada pelo vocalista Filipe Shimizu, último representante local no The Voice Brasil. Intitulada “Desaguar”, a canção é uma parceria com a cantora paranaense Mobi Colombo, que também teve passagem pelo reality musical no ano passado.

"A primeira vez que eu ouvi Desaguar para gente fazer esse feat lindo meu corpo arrepiou por inteiro e não tinha uma parte que não tava eletrizada com a letra e melodia. É como se ela tivesse me chamando pra abranger o que ela quer dizer”, conta Mobi Colombo.

O single faz parte de uma série de oito músicas que resultarão no lançamento do primeiro álbum da Doral, previsto para o final do ano. "A música foi escrita em 2017 e sempre foi uma canção muito intensa. E a primeira vez que ouvi com o arranjo pronto, eu só não conseguia parar de chorar. Desaguar é de uma entrega muito grande. É sentimento materializado”, afirma Filipe Shimizu.

Segundo o guitarrista Alexandre Donsouzis, o novo trabalho é sobre se deixar levar pelo amor, se “diluir” em alguém e escolher ficar. "Todo barulho do arranjo tem um significado. As batidas que acontecem durante a música, principalmente no final, representam a vida acontecendo. E no meio da vida pulsante, as vozes buscam estar a todo momento juntas e ligadas. Diluídas em uma só”, explica.

A Doral também é composta por Neto Sousa na guitarra, Fabrinni Oliveira, da banda Saturno, na bateria, e Abner Canela, baixista do espetáculo “Os Bambas”, do grupo de pagode Art Popular. A banda foi criada no início do ano e ainda não realizou show de estreia, mas já conquistou ouvintes e seguidores por todo o Brasil através dos lançamentos que vem realizando.

Antes de “Desaguar”, o grupo lançou as canções “Volta”, que fala sobre um relacionamento à distância na quarentena, e “Ela”, com participação especial da ex-The Voice Brasil, Paula Araújo.

Para ouvir ou saber mais sobre a Doral, basta acessar o link: https://linktr.ee/doralmusic.

