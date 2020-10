Corpo de Dança do Amazonas reapresenta ‘Solatium’, no Teatro Amazonas

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) volta a apresentar “Solatium”, nesta terça-feira (6), no Teatro Amazonas, às 20h. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é gratuito e as vagas podem ser agendadas pelo Portal da Cultura (bit.ly/solatium3).

A programação será realizada com 50% da capacidade do Teatro Amazonas, espaço que adotou protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

| Foto: Michael Dantas/SEC

“Solatium” significa conforto e consolo, que é a proposta do CDA para o espetáculo. As performances foram criadas pelo CDA em um período de isolamento social, inspiradas pela obra “Divertimentos”, de Mozart, que na estreia do espetáculo foi interpretada pela Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), na regência do maestro Marcelo de Jesus. Na apresentação desta terça-feira não haverá participação da orquestra.

| Foto: Michael Dantas/SEC

“Neste período tão difícil e delicado, queremos levar ao público um pouco de esperança”, afirma o diretor do CDA, Mário Nascimento. “O CDA seguiu os protocolos para ensaios e nunca parou de trabalhar. Este é o resultado de meses de encontros virtuais e da criatividade desta companhia”, declara.

Visitação

O funcionamento do Teatro Amazonas para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

| Foto: Michael Dantas/SEC

O agendamento para as visitas nos espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também é realizado on-line, pelo link bit.ly/agendaespacos.

Leia mais:

Banda amazonense Doral lança single ‘Desaguar’

Escritora amazonense Myriam Scotti lança o livro ‘Mulheres Chovem’