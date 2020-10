Legião Urbana: filme 'Eduardo e Mônica' ganha prêmio internacional

Eduardo e Mônica revisita o romance dos jovens na cidade de Brasília nos anos 1980 | Foto: Divulgação

O filme Eduardo e Mônica, o clássico do Legião Urbana, composta por Renato Russo e lançado no álbum “Dois” de 1986, precisou atrasar sua estreia por conta da pandemia de Covid-19. Mas não foi um ano perdido para a produção, pois o filme venceu a categoria de Melhor Filme Internacional do Festival de Edmonton, no Canadá, no último domingo (4).

Durante o festival, Eduardo e Mônica foi exibido em cinema no Canadá, país em que a situação já está melhor, em um dos poucos festivais presenciais deste ano. Porém, a própria equipe de produção do longa só ficou sabendo que o filme conquistou um prêmio por e-mail.

O diretor René Sampaio acredita que uma vitória como esta pode ajudar na promoção da cultura brasileira em sua pluralidade. O famoso casal é interpretado pela veterana Alice Braga e Gabriel Leone. O elenco conta também com outros nomes conhecidos como Fabricio Boliveira, Otavio Augusto e Victor Lamoglia.

Eduardo e Mônica revisita o romance dos jovens na cidade de Brasília nos anos 1980. A faixa fez um enorme sucesso na época de seu lançamento e contou com a produção de Mayrton Bahia.

O filme tinha estreia marcada para o dia dos namorados, data extremamente simbólica para uma história de amor como a deste casal. E para o diretor René Sampaio, só faz sentido que o filme estreie agora quando for possível aglomerar novamente.

A faixa conta uma história de amor entre Eduardo, um jovem de 16 anos, e Mônica, mais velha e já estudante universitária, sendo os dois bens diferente um do outro.

É através da exploração das personalidades opostas dos protagonistas que o longa pretende capturar a essência da música: um romance que triunfa, apesar das adversidades. Assim como nos versos, Eduardo joga botão; já Mônica, 25 anos, estuda medicina e gosta do mundo das artes. Aliás, sua bota e moto fazem referências a Van Gogh e Bauhaus, respectivamente. O diretor de arte Tiago Marques, da franquia “Tropa de elite”, quis entranhar na cenografia alusões aos universos particulares das duas metades do casal.

Faroeste Caboclo, filme de 2013 inspirado em outra música do Legião Urbana, também foi dirigido por Sampaio. O longa conquistou 7 prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Confira o trailer do longa!

