'The Batman', com Robert Pattinson, é adiado para 2022

| Foto: Divulgação

Por causa da pandemia, vamos ter que esperar mais um pouco para assistir ao novo filme do Homem-Morcego. De acordo com a Variety, a Warner Bros. adiou o lançamento do projeto nos Estados Unidos para o dia 4 de março de 2022, sendo que antes ele estava marcado para 1º de outubro de 2021.

O filme atualmente está sendo gravado no Reino Unido, com Robert Pattinson no papel principal. Além dele, o elenco ainda traz: Paul Dano como o vilão Charada, Colin Farrell como o Pinguim e Zöe Kravitz como a Mulher-Gato.

Matt Reeves assume a direção do longa, que promete explorar as diversas nuances do Batman durantes os primeiros anos de combate ao crime em Gotham. Detalhes sobre a trama permanecem em segredo.

Essa não foi a única alteração de calendário da Warner Bros. O estúdio também adiou as estreias de The Flash e Shazam! 2, além de ter deixado Adão Negro - antes previsto para 2021 - sem data definida.

O “Flash” chegará aos cinemas americanos em 4 de novembro de 2022, no lugar de 3 de junho do mesmo ano, enquanto “Dune”, longa ansiado pelos fãs do jovem ator Timothée Chalamet, sairá em outubro de 2021, antes planejado para dezembro de 2020.

“Black Adam”, que estava programado para 22 de dezembro de 2021, e “Minecraft”, inspirado no jogo popular, que devia ser lançado em 4 de março de 2022, ambos foram postergados sem novas previsões para os lançamentos.

No entanto, a sequência de “Matrix”, ainda sem nome divulgado, foi adiantado de 1 de abril de 2022, para 22 de dezembro de 2021.

Os estúdios enfrentam tempos difíceis neste ano, pois muitos cinemas fecharam ou diminuíram sua capacidade por conta da pandemia da Covid-19.

