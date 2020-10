Amazonense James Rios comanda Live de axé direto de Salvador

James Rios já está em Salvador em preparação para a Live Du Bem e chama o público amazonense para curtir o show online | Foto: Divulgação

O cantor amazonense James Rios comanda, direto de Salvador, a Live Du Bem junto ao projeto Mambahia. A transmissão do show de axé acontece no canal Live Du Bem no Youtube e no Instagram @mambahiassa nesta quarta-feira (7), às 18h.



O projeto Mambahia é criação de James em parceria com músicos percussionistas de Carlinhos Brown e Timbalada. O artista manauara, que residiu por cerca de 7 anos na capital da Bahia, promete sucessos de grandes nomes do axé como Araketu, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Timbalada e até versões de Djavan.

James Rios já está em Salvador em preparação para a Live Du Bem e chama o público amazonense para curtir o show online.

"Para mim é uma honra ser convidado da Reinel Produções que sempre lembra do nosso trabalho com respeito e carinho. Convido o meu público do Amazonas para curtir esse show que vai ser super especial e cheio de energia positiva", diz o cantor.