Aline Barros comemora aniversário com live especial nesta quarta (7)

Aline Barros preparou um repertório especial para live que fará em seu canal do YouTube, nesta quarta-feira (7), às 11h (horário de Brasília).



A cantora gospel vai comemorar o aniversário de 44 anos durante a transmissão ao vivo e, além da mensagem de reflexão matinal, cantará seus maiores sucessos em homenagem a Deus e ao seu público.

“Nada melhor do que comemorar o aniversário louvando a Deus junto com a minha família e, por isso, quero convidar você a passar esse momento especial de gratidão comigo. Meu coração está cheio de alegria e gratidão a Ele por mais um ano de vida que Ele este me concedendo e pelas grandes coisas que ele tem feito em minha vida. Me sinto cada dia mais forte e renovada”.

