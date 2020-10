Cineclube de Arte oferece sessão gratuita em Manaus

O evento acontece no Palácio da Justiça | Foto: Michael Dantas

Manaus - O Cineclube de Arte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresenta, nesta sexta-feira (9), o filme “Sinhá Moça” na programação do projeto “A História do Cinema”. A sessão inicia às 18h, na sala de cinema Desembargador Hamilton Mourão, no Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, com acesso gratuito.



Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o espaço funciona com 50% da capacidade, com poltronas separadas, totens de álcool em gel e aferição de temperatura, conforme as normas de segurança e prevenção contra a Covid-19.

“Todos os espaços administrados pelo Governo do Amazonas seguem as regras para que o público se sinta seguro ao prestigiar as atividades culturais”, comenta o secretário.

Sobre o filme

“Sinhá Moça” é um filme brasileiro de 1953, dirigido por Tom Payne para a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com roteiro baseado no romance homônimo de Maria Dezonne Pacheco Fernandes, coautora do roteiro.

O drama histórico acontece na pequena cidade de Araruna, no fim do século passado. Sinhá Moça (Eliane Lage) volta de São Paulo para casa dominada pelos ideais abolicionistas e, durante a viagem, conhece Rodolfo Fontes (Anselmo Duarte), filho de um renomado médico de Araruna, abolicionista entusiasta.

Os jovens se sentem atraídos, mas ela descobre as tendências escravocratas de Rodolfo e fica entre seu amor por ele e suas convicções humanitárias.

Além de Eliane Lage e Anselmo Duarte, fazem parte do elenco Ruth de Souza, Abílio Pereira de Almeida, Renato Consorte e Eugênio Kusnet.

A locação da casa sede do filme se deu na Fazenda Morumbi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A cidade de Salto, no interior paulista, onde o filme foi rodado, serviu como cenário no qual ocorre a história.

