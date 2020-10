Raylla Araújo faz campanha para gravar EP e videoclipe

| Foto: Divulgação

Manaus – A cantora Raylla Araújo, representante do Amazonas no reality show musical ‘’The Voice Kids’’ em 2019, iniciou uma campanha de arrecadação de verbas para a gravação de um EP e um videoclipe.

"Pretendo realizar meu sonho, que é gravar um EP e um clipe, e conto apenas com o apoio da minha família, mas não temos condições de arcar com os custos financeiros’’, afirmou a artista Raylla Araújo.

Com a pandemia de covid-19, a mãe da cantora, Cleudilene Araújo, compartilhou que ficou mais difícil para uma artista da música no início de carreira seguir em frente. Sem ter onde se apresentar e sem nenhuma perspectiva de quando irá retornar aos shows, a chance de lançar um novo trabalho é vista como uma grande promessa.

"Tínhamos shows e eventos planejados, mas infelizmente não pudemos dar seguimento. Antes desse último decreto do Governo do Estado, estávamos organizando uma feijoada com atrações confirmadas para auxiliar nessa arrecadação, só que tivemos que parar completamente'', relatou a mãe.

Apesar do sucesso da cantora mirim no time de Carlinhos Brown, onde a pequena conquistou mais de 11 milhões de votos ao cantar Bate Coração, música consagrada na voz de Elba Ramalho, a finalista reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer na carreira.

"Isso foi apenas um pequeno passo, pois vindo de família humilde, ainda preciso de apoio para seguir adiante, continuar a usar meu talento e os dons que Deus me deu, mas para isso preciso muito, muito dos recursos desse projeto’’, comunicou Raylla.

Campanha é esperança para cantora e familiares

| Foto: Divulgação

Com meta de R$50 mil, as doações podem ser realizadas pelo site Catarse , e quem contribuir, receberá recompensas desde homenagens, até acesso exclusivo para o show de lançamento do clipe.

Doadores de outras cidades e estados, irão receber em primeira mão o EP digital e receberão agradecimentos nos créditos do clipe. Os recursos captados, de acordo com a responsável da cantora, serão utilizados para financiar os custos com transporte, diárias e os serviços que serão contratados.

''O projeto será entregue em curto prazo, tão logo os recursos que esperamos captar serão aplicados na gravação do EP e do clip. Já temos em vista um estúdio de gravação profissional na cidade do Rio de Janeiro, onde cantores famosos da música brasileira também realizam gravações, o qual está disponibilizando os serviços e estrutura para realizar o projeto. Já temos também contrato de licença com a gravadora Sony para a publicação das músicas nas plataformas digitais'', explicou Raylla.

A expectativa da cantora se estende à família, que torce para a realização do sonho e segue apoiando a carreira da artista.

"Ela realmente corre atrás do que quer. Durante a quarentena, compôs algumas músicas, e planejou sobre o projeto. A emoção é profunda, mesmo sabendo que não está sendo fácil, o importante é não desistir'', emocionou-se a mãe da cantora.

Carreira

| Foto: Divulgação

Nascida na "Terra das Cachoeiras”, Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, Raylla começou a cantar na igreja, onde descobriu o amor pelo canto. Com apenas nove anos ganhou o primeiro concurso na terra natal e não parou mais. Aos 13 anos, conquistou o Brasil e ficou em segundo lugar em um dos maiores reality de show musical do país – o The Voice Kids, como pupila de Carlinhos Brown.

Atualmente, aos 15 anos, segue conquistando espaço no meio artístico e lançou a primeira música de trabalho após a aparição na TV, música composta, é um presente dado pelos membros da Banda Melim, Rodrigo, Gabi e Diogo, que se conheceram através de uma apresentação que fizeram juntos na final do programa.

Leia mais:

Raylla Araújo realiza primeiro show no Teatro Amazonas

Amazonense Raylla Araújo fica entre as melhores do ‘The Voice Kids’