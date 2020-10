Amazonas tem programação especial para Dia das Crianças

Espetáculo Carnaval dos Animais | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, preparou uma programação para a semana das crianças, com espetáculos no Teatro Amazonas e Palacete Provincial, entre os dias 7 e 17 de outubro, e também opções para brincar de casa.

Todos os eventos terão vagas limitadas, com agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e usando 50% da capacidade dos espaços.

O uso de máscara é obrigatório e as crianças devem estar acompanhadas de um responsável.

Mapa das Artes

Além da programação nos espaços culturais, será lançado o jogo de tabuleiro “Mapa das Artes”, no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), na próxima sexta-feira (9/10), para que famílias possam imprimir e jogar em casa com os pequenos.

A faixa etária do jogo é para maiores de 7 anos.

Pela telinha



As crianças também podem assistir a programação sem sair de casa. Algumas atividades serão transmitidas pela TV Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta.

Confira a programação:

Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/SEC

08/10- Teatro Amazonas -

10h – Esquete teatral “A Sopa e a Pedra”, no Hall do Teatro, com a trupe de palhaços “Santorinos”, formada por alunos de teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A esquete é uma adaptação, que conta sobre um grupo de palhaços que decide fazer um piquenique, mas ninguém convida a palhacinha Paçoca e isso a deixa muito triste.

O evento é para quem agendar visita ao Teatro Amazonas, às 10h, pelo link: bit.ly/agendaespacos.

9/10 - Teatro Amazonas (com transmissão pela TV Encontro das Águas)

10h – Reapresentação da esquete teatral “A Sopa e a Pedra”, no Hall do Teatro. O evento é para quem agendar visita ao Teatro Amazonas, às 10h, pelo link: bit.ly/agendaespacos.

10/10 Teatro Amazonas

Espetáculo Sonhos e Devaneios | Foto: Michael Dantas/SEC

De 10h às 10h30 – Receptivo com personagens infantis e Visitinha CulturalLink para agendamento: bit.ly/visitinhacultural2.De 16h às 17h – Receptivo com animadores culturais antes do espetáculo

17h – Espetáculo do Grupo Experimental de Teatro (GET) do Liceu Claudio Santoro, com o espetáculo “Sonhos e Devaneios de Verão… Eis a questão”, inspirado na obra de William Shakespeare, e dirigido por Ednelza Sahdo. Link para agendamento: bit.ly/sonhosedevaneios.

O espetáculo será transmitido pela TV Encontro das Águas.

11/10 Teatro Amazonas

10h – Receptivo e performance com animadores culturais antes do espetáculo11h – Espetáculo “O Mundo Encantado da Bela e a Fera”, com a Cia. Metamorfose. Link para agendamento: bit.ly/abelaeafera1.

16h – Receptivo e performance com animadores culturais antes do espetáculo

18h – Espetáculo “O Carnaval dos Animais”, com o Corpo de Dança do Amazonas (CDA). Mário Nascimento, diretor do CDA, assina a coreografia com a ajuda dos bailarinos, em uma adaptação dessa obra emblemática, composta pelo francês Camille Saint-Saëns, criando um ambiente lúdico e selvagem. Nesta versão, todos os personagens são da Floresta Amazônica. Link para agendamento: bit.ly/carnavaldosanimais1.

O espetáculo será transmitido pela TV Encontro das Águas.

Palacete Provincial | Foto: Michael Dantas/SEC

13/10 a 17/10 - Palacete Provincial 10h e 13h

Visitinha CulturalLink do agendamento para o dia 13/10: bit.ly/visitinhapalacete01

Para as outras datas da “Visitinha Cultural”, no Palacete Provincial, você pode acessar o Portal da Cultura.

