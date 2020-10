Menina Miúda volta aos palcos com apresentação no Teatro da Instalação

| Foto: Divulgação

Manaus - O espetáculo “Menina Miúda” retorna aos no dias 09, 10, 16 e 17 de outubro, com apresentações às 19h30, no Teatro da Instalação, no Centro da cidade de Manaus, com a entrada totalmente gratuita.

As apresentações fazem parte da continuidade das atividades artísticas que o grupo programou para o ano de 2020, retornando após a interrupção pela pandemia do Covid-19 e a necessidade de fechamento dos teatros na cidade.

Adaptando-se ao novo normal, o grupo fez uma audição virtual para buscar novos atores para o espetáculo e montar um espetáculo com novas dinâmicas teatrais, porém, com as mesmas emoções.

A montagem, da Menina Miúda Produções Artísticas, aborda as relações amorosas e da conquista, além do empoderamento feminino. Conta a história de Zé, que tenta a todo custo conquistar a apaixonante e exigente Constância.

| Foto: Divulgação

Mesmo amando os gracejos de Zé, Constância não se entrega facilmente para o amado, estimulando o esperto paquerador a buscar meios de provar seu amor por ela, prometendo oferecer café com torradas.

Para tentar conquistar o coração de sua amada e encher o bucho de café e torradas, o insistente Zé utiliza de suas aptidões e muita lábia, sem poupar de uma boa imaginação, grandes promessas, presentes para lá de inusitados e até uma poesia bastante curiosa feita exclusivamente para Constância.

O projeto foi contemplado no Edital Público nº 02/2020 - Edital de Seleção de Propostas para Autorização de Uso sem Ônus dos Equipamentos Culturais da Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

| Foto: Divulgação

Ficha Técnica:

Direção e concepção cênica: Cairo Vasconcelos

Elenco: Pabi Xavier e Eduardo Frentcher

Figurino: Dione Maciel

Maquiagem e produção: Mariana Gil

Assessoria de Comunicação: Diego Sampaio e Mariana Gil

Produção Executiva: Emília Pontes

Serviço:

O quê: Menina Miúda

Onde: Teatro da Instalação, R. Frei José dos Inocentes, s/n - Centro, Manaus - AM

Hora: 19:30

Quando: 09, 10, 16 e 17 de outubro

Valor: Entrada Gratuita

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Curta amazonense O Barco e O Rio será exibido em mostra do Cine Ceará

Nobel de Literatura 2020 vai para a poeta americana Louise Glück