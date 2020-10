Aprenda a fazer pudim de bolo de chocolate para sobremesa

Pudim de bolo de chocolate | Foto: Divulgação

Se você acordou com vontade de saborear uma sobremesa deliciosa, essa receita é para você. Aprenda a faze esse pudim de bolo de chocolate para sobremesa. A receita é pratica e deliciosa. Veja o passo a passo completo:



Ingredientes

3 ovos

3 colheres de coco (opcional)

1 xicara de açúcar

½ litro de leite2 colheres sopa de farinha de trigo

Massa

4 ovos

2 xicaras de açúcar

1 xicara de agua fervendo

½ xicara de chocolate amargo

2 xicaras de trigo

½ xicara de óleo

1 colher de sopa de fermento

Modo de Preparo



Caramelar a forma com furo no meio com aproximadamente 6 colheres de sopa de açúcar, reservar.

Primeiramente, bater todos os ingredientes do pudim no liquidificador e deixar descansando até bater o bolo de chocolate.Para fazer o bolo de chocolate, bater as claras em neve, reservar;

Na batedeira, colocar o óleo, trigo, açúcar, chocolate, a gemas, bater pingando devagar a agua fervendo.

Após tudo bem misturado colocar o fermento, misturar bem e adicionar lentamente às claras em neve

.Colocar a massa do bolo de chocolate na forma caramelada e lentamente colocar a massa do pudim por cima.

Colocar no forno em banho maria por aproximadamente 45 minutos.





