Resultado: 1º Festival de Dança Claudio Santoro anuncia vencedores

Manaus - Foi anunciado nesta sexta-feira (9), os vencedores do 1º Festival de Dança Claudio. Por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento teve como objetivo incentivar a participação dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro na construção e execução de coreografias para a valorização e visibilidade de talentos, além disso, apresentou mostras competitivas.

Francisca Santa Bastos, Maria Elita e Vanda Maria foram contempladas em "Dança para Melhor Idade"; Aglynes Maina, Girlandia Carvalho e Victor Hugo Batista em "Cursos Livres", categoria sob comando do instrutor Naldo Estrela. Cleydson Ribeiro, Mykau da Silva e Roberto Nascimento foram classificados na categoria "Cursos Avançado", do instrutor Eduardo Amaral; enquanto Nicole Castro, Rainara Pinheiro e Tonnielhys Valentina se destacaram na categoria "Dança para Crianças", das instrutoras Alana Cibelle e Rosângela. Os vencedores ganharão uma medalha, certificado da Mostra Competitiva e terão seus vídeos divulgados nas páginas oficiais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (@culturadoam).

Avaliação – A curadoria do Festival foi constituída por profissionais de reconhecido mérito, indicada e presidida pela Direção e da Coordenação Artística do Núcleo de Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Os curadores avaliaram critérios como Criação Coreográfica, Desempenho Técnico, Performance Artística, Musicalidade e Trilha Sonora. Foram selecionados seis vídeos de cada categoria para voto popular.

Os vídeos selecionados foram divulgados no dia 5 de outubro, nas redes sociais oficiais do evento (@liceudoam), com os nomes das coreografias. A votação ocorreu entre 5 e 7 de outubro, por meio de curtidas, visualizações e compartilhamentos dos vídeos. Os materiais com maior número de curtidas, visualizações e compartilhamentos foram classificados em 1°, 2° e 3° lugar.

