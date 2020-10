Após fim de casamento, saúde mental de Gusttavo Lima preocupa amigos

| Foto: Divulgação

O fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita gerou preocupação entre pessoas próximas ao cantor.

De acordo com informações da colunista Keila Gimenez, do blog KTV, dois amigos relevaram estar apreensivos com o isolamento total de Gusttavo após o rompimento. Eles temem que o sertanejo comece a beber mais devido ao afastamento dos filhos e de Andressa.

Em sua coluna no R7, Keila afirma ainda que “amigos garantem que a família era como uma base para o cantor, que já teve graves crises de depressão no passado”.

Segundo o texto, as reuniões marcadas para esta semana não foram confirmadas e o celular do cantor parece ter sido desligado.

Histórico de depressão

Em 2017, Gusttavo Lima pensou em desistir da carreira e chegou a interromper a agenda de shows por um tempo para tratar a depressão. O cantor se isolou completamente, e teve crises de ansiedade e insônia.

“Você tenta entender o que está acontecendo com você e não se encontra. Acaba batendo uma tristeza e você fica para baixo o tempo todo.

A melhor forma de superar é ficar perto da família, das pessoas que você ama. Precisei dar uma pausa”, disse, em entrevista ao programa Encontro, da Globo, à época.

