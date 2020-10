Boi Garantido tem nova presidência para o Triênio 2021-2023

| Foto: Divulgação

As eleições para a presidência da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido – AFBBG aconteceram no dia 11 de outubro, último domingo, nas cidades de Manaus e Parintins. Já passavam das 00h10 do dia 12 de outubro, quando foi feito o anúncio oficial do novo Presidente: a Chapa “Um Só Garantido”, representada pelo número 05, de Antônio Andrade e Ida Silva, sagrou-se campeã do pleito eleitoral de 2020.



Antônio Andrade e Ida Silva, foram vitoriosos tanto em Parintins, com 827 votos, quanto em Manaus, com 465 votos. A 2° colocada foi a Chapa de Messias Albuquerque “Meu Amor é Garantido”, seguido pelo 3° lugar, Junior de Souza & Delma Góes “Somos Mais Garantido”.

Mesmo antes do anúncio oficial, o clima de euforia já tomava conta dos apoiadores e torcedores de Antônio Andrade e Ida Silva, que já comemoravam os resultados parciais e vibravam com a vitória que se aproximava com a abertura de cada urna.

O Presidente Antônio Andrade, que está em seu segundo mandato frente ao “Boi da Baixa do São José”, mostrou todo seu vigor e experiência, que lhe deu tranquilidade para aguardar o resultado desta conquista.

“Agradeço a todos os sócios e sócias que participaram deste grande momento de democracia. Serei um presidente de todos, para que o Boi Garantido supere os problemas que ocorreram nos últimos anos. Vamos realizar uma gestão extremamente transparente, com prestação de contas, que serão publicadas no Portal da nossa Associação. Um dos nossos pilares, será a valorização de todos os segmentos que compõem o Boi bumbá Garantido, uma administração de paz, respeitando a tradição, mas ao mesmo tempo com ideias inovadoras que gere emprego e renda para a Baixa do São José”, enfatiza Antônio Andrade.

A incansável vice-presidente Ida Silva, mostrou a garra e a força da mulher, comemorando a vitória, agradecendo a Deus, sua família, sócios e apoiadores.

“Agradeço primeiramente a Deus, que nos guardou e nos deu sabedoria para atingirmos essa grande vitória. Muito obrigada sócias e sócios do Boi Garantido, que em nós depositaram sua confiança. Obrigada minha família, mãe, irmãos, meu marido e meus filhos, vocês são meu alicerce. Nação vermelha e branca, este é inicio de um novo tempo no Boi Garantido. Essa não é uma vitória de Antônio Andrade e Ida Silva, é uma vitória de todos nós”, afirma, nitidamente emocionada, a vice-presidente.