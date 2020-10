Em homenagem ao Dia do Professor, Cine Casarão recebe o filme Abraço

Manaus - Em homenagem ao Dia dos Professor – comemorado nesta quinta-feira (15) – o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte, no Casarão de Ideias, bairro Centro, zona sul de Manaus, recebe como estreia da semana, também nesta quinta, a partir das 18h30, o longa-metragem ‘Abraço’, com reexibição na sexta-feira (16), às 20h30; sábado (18), às 16h30 e domingo (19), às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

O longa-metragem, do cineasta DF Fiuza, remonta mobilização ocorrida em 2008, quando professores sergipanos resolvem unir forças para lutar a favor de seus direitos trabalhistas. Juntos, eles estabelecem um confronto contra o Governo de Sergipe para garantir que suas conquistas já alcançadas não sejam perdidas.

Em uma longa viagem para Aracaju, o grupo de professores tenta convencer os membros do tribunal de justiça daquele estado a não cortarem os cargos dos docentes. Em meio a toda essa movimentação, Ana Rosa representa as dificuldades enfrentadas por uma mãe, casada com um homem que não a compreende, além de ter a reprovação de sua mãe, que se mostra uma pessoa machista e retrógrada.

Programação

A programação no Cine Casarão inicia nesta quarta-feira (14), com a exibição gratuita de ‘Drácula de Bram Stoker’ em dois horários: 15h e 18h. O filme, de Francis Ford Coppola, venceu o Oscar de 1993 nas categorias Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Melhor Edição de Som, além de indicado ao Bafta de 1994 nas categorias Melhor Maquiagem, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais.

Ainda na programação da sala de cinema alternativo, de quinta a domingo, estão as reexibições de ‘Aos Olhos de Ernesto’ e ‘Rogéria’. Os horários que podem ser consultados nas redes sociais ou por meio do (92) 3633-4008.



Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

