Roberto Cabrini explica saída do SBT e diz não levar mágoas

O jornalista Roberto Cabrini, em entrevista ao colunista Léo Dias, explicou sobre o motivo que o levou a deixar o SBT após 11 anos. De acordo com Cabrini, houve um desacordo em relação ao dia de exibição do 'Conexão Repórter', programa o qual ele apresentava na emissora de Silvio Santos.

“Foi uma questão de programação. Eu achava que o programa deveria ir ao ar aos domingos. Conversei com o Silvio, foram sempre discussões em altíssimo nível, com muito respeito, e não havia essa possibilidade. Ele põe o programa onde ele acha que deve por, assim como eu também posso opinar”, disse.

Ele também reforçou sua admiração ao SBT: "O Conexão Repórter é um programa muito premiado, é uma conquista que tanto eu, quanto a emissora, a diretoria e os funcionários temos muito orgulho”, afirmou.

Nesta terça (13) a emissora oficializou a saída do jornalista. De acordo com Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo, Cabrini deve voltar para a Record.

Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a saída de Roberto Cabrini divulgado pelo SBT:

"O SBT e Roberto Cabrini anunciam que, de forma consensual, encerram uma parceria de 11 anos repleta de conquistas, admiração mútua e prática de jornalismo investigativo de alto nível. Neste período, o Conexão Repórter, criado e comandado pelo jornalista, acumulou 3 mil minutos na liderança em diferentes horários de exibição e se tornou o programa mais premiado da história da emissora conquistando, entre outros, o 'Prêmio Esso', o 'República' e seis vezes o 'Troféu Imprensa' de melhor jornalístico (duas delas por unanimidade). Em outra passagem anterior pelo SBT, Cabrini já havia conquistado com suas reportagens o 'Prêmio Vladimir Herzog' e o APCA. Neste último ciclo à frente do 'Conexão Repórter', Roberto Cabrini venceu duas vezes o Prêmio Comunique-se (considerado o Oscar do jornalismo no Brasil) na categoria repórter de mídia falada. Roberto Cabrini sai da emissora para assumir novos projetos e deixa portas abertas para um futuro retorno."

