Filha de Seu Madruga acusa Florinda de espalhar mentiras sobre o ator

Filha diz que Florinda espalhou mentiras sobre o ator | Foto: Divulgação

Carmen Valdés, filha de Ramón Valdés que interpretava o ‘Seu Madruga’ na série Chaves, contou que Florinda Meza, atriz de Dona Florinda e casada com Roberto Gómez Bolaños (Chaves), espalhava mentiras sobre o pai e, segundo a revista Quem, ela foi o motivo pelo qual o ator saiu da série.

Segundo a moça, a situação de Ramón se transformou depois que Florinda começou a namorar Roberto Bolaños, o Chespirito, criador e intéprete do "Chaves".

“Foi uma situação muito lamentável. Eles eram uma família, mas quando a relação do Chespirito e Florinda Meza começou a ficar estável, ela começou a tomar o controle de algumas coisas como de direção, dizer se algo está bom ou não, cortar cena, dizer, ‘assim, Ramón’ ou ‘faça isso’. Por vários anos, Roberto deu liberdade ao meu pai, mesmo sendo muito rígido e ciumento em relação ao que escrevia. Mesmo assim, lhe dava toda a liberdade para improvisar. Quando a Florinda começou a tomar o controle disso, não deixou mais ele fazer isso. Começou uma pressão e meu pai não se sentiu mais à vontade. Não gostava de problemas e preferiu se retirar e ter um conflito forte com Roberto e Florinda”, contou Carmen.

Além disso a filha falou que o problema que o pai tinha com álcool e drogas havia sido inventado pela mesma atriz.

“Todos sabemos que foi Florinda Meza quem disse que o meu pai tinha estes problemas. Mas você acha que uma pessoa que é viciada ou que tem fraqueza por algum vício, seja droga, álcool poderia carregar aquele ritmo de trabalho que tinha quando deixou tantos programas gravados e saiu? As viagens muito longas pela América Central, América do Sul e Caribe? Você acha que Roberto Gómez Bolaños ia permitir com os compromissos que eles trouxeram?”, abriu o coração.

Valdés morreu em 1988, aos 64 anos, vítima de um tumor no estômago, deixando 10 filhos. Ele havia se afastado dos programas de Bolaños em 1979. Em 2016, em entrevista a Gugu Liberato, Meza afirmou que o ator foi o único integrante do elenco mexicano a ter problemas com drogas.

Na época, colegas de elenco como Carlos Villagrán, o Quico, vieram a público desmentir a história e, após ameaças de processo, a atriz veio a público pedir desculpas por suas declarações.

Carmen ainda disse que o pai, que conviveu com o vício em cigarro, gostava de beber apenas socialmente.

"Quando comíamos em casa ou quando saímos com alguém, ele gostava de tomar o seu copo como todo mundo, não tem jeito. Ele gostava do cigarro, a gente viu [ele fumando] nos programas, e nas reuniões ele bebia, por que não? Como alguém se atreve a falar de alguém que já morreu?", criticou ela. "Em certo momento, até queríamos agir legalmente contra essa acusação. Recebemos ligações de advogados, mas sabe o que nos fez recuar? Vimos em todas as redes sociais e nas notas como os fãs a respondiam e não tínhamos que fazer nada"...