Circo Marcos Frota apresenta 'Disney Magic Show' em Manaus

Manaus – O Circo Marcos Frota, localizado no Kartódromo da Vila Olímpica, avenida Belmiro Vianez, Zona Centro-Oeste de Manaus, prorrogou o espetáculo Disney Magic Show, após o sucesso da atração durante o Dia das Crianças, para esta sexta-feira (16), às 20h30, sábado (17) e domingo (18), às 16h, 18h e 20h30 (horário local).

O show com os personagens mais amados da Disney encantou toda a família e, por conta disso, A Pequena Sereia, Toy Story, A Bela e A Fera, Timão e Pumba, Mickey e Frozen 2 retornaram ao palco do circo a pedidos do público.

Com um verdadeiro espetáculo, o Disney Magic Show explora o universo infantil através das histórias mais queridas pelas crianças, e o diretor do Circo Marcos Frota, Sergio Robattini, afirmou que a atração recebeu todo o brilho possível.

O equipamento do show, incluindo cenário, coreografia e até mesmo o elenco, veio de São Paulo, de acordo com Sergio Robattini. ‘’Esse espetáculo já passou por toda a América Latina e se apresentou pela primeira vez em Manaus durante nossa comemoração para o Dia das Crianças’’, relatou.

A caracterização fiel dos personagens foi capaz de ‘’confundir’’ as crianças a acreditarem que presenciavam um conto de fadas de verdade. A cantoria e a dança agradaram até os pais e o público mais exigente. O sucesso foi tanto, que o Circo Marcos Frota não só lotou a casa, como recebeu diversos pedidos para a prorrogação.

‘’Não conseguimos atender todo o público que tinha interesse em assistir à apresentação, pois foi uma demanda enorme. Mas, pensando em quem não pôde assistir, prorrogamos esse espetáculo, que promete ficar na memória de quem assistir’’, garantiu o diretor.

Através das redes sociais, o Disney Magic Show recebeu elogios do público que já presenciou o espetáculo e quem ainda não teve a oportunidade relatou sobre o desejo de frequentar a plateia do Circo Marcos Frota.

‘’Ainda não fui, mas vi muitas pessoas falando bem. Já estou querendo levar meu pequeno’’, comentou uma internauta.

‘’Recomendo muito para quem puder ir. Levei minha filha e ela saiu toda contente, falando que também queria ser uma princesa’’, afirmou outra.

Reabertura

O Circo Marcos Frota retornou com os espetáculos em 1°de agosto, após suspensão durante quatro meses, por conta das medidas de combate ao coronavírus. O retorno foi permitido pelo Decreto Estadual 42.4255, publicado no dia 24 de julho. A última temporada de sucesso em Manaus levou mais de 100 mil pessoas e se iniciou em dezembro do último ano.

O Circo Marcos Frota segue um rigoroso protocolo de reabertura, que inclui medidas de distanciamento, uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel e aferição de temperatura dos visitantes, e lona lateral aberta a fim de garantir a circulação de ar e a segurança dos espectadores.

Com público reduzido em 50% da capacidade total para garantir as medidas de distanciamento e segurança do Covid-19, o circo ampliou o horário da bilheteria física para compra de ingressos e recomenda a compra on-line e antecipada dos ingressos, por meio do site.

Os valores dos ingressos variam de R$10 a R$50 e podem ser parcelados no cartão ou na bilheteria física do circo em até 3x sem juros e sem taxas. Crianças de até 2 anos não pagam.

