Banda Koalas from El Dorado lança novo single 'Bússola'

A música explora um leque de sonoridades | Foto: Divulgação

A banda Koalas from El Dorado se prepara para lançar nesta sexta-feira (16) seu novo single, “Bússola”. A canção estará disponível nas principais plataformas de streaming a partir das 0h, com distribuição via Ditto Music. No YouTube, a música ganha ainda um lyric video que estará disponível no canal oficial da banda a partir das 12h.

Gravada em março deste ano no estúdio Sonora Music, em Manaus, a canção conta com produção musical assinada pelo produtor Gabriel Lobato e explora um leque de sonoridades que conduzem o ouvinte da calma ao caos para falar sobre aprendizados e o encontro de novos nortes mesmo quando tudo dá errado.

“Bússola para mim é um novo lado da Koalas from El Dorado, um som que representa muito bem a identidade de nós quatro juntos. É também o desabafo de ver as coisas que nós gostaríamos tanto que dessem certo não dando tão certo assim”, define o guitarrista Arthur Bindá.

Lyric Video

Também nesta sexta, a partir das 12h, a banda disponibilizará em seu canal no YouTube um lyric video para a nova música. Produzido pelo artista plástico Arcanjo dos Santos, o vídeo traz uma animação inspirada na capa do single, onde é possível acompanhar a letra da canção.

Sobre a banda - Criada em 2018 na cidade de Manaus, a Koalas from El Dorado é uma banda de rock alternativo formada por Gabriel Siza (vocal/baixo), Gabriel Machado (vocal/guitarra), Arthur Bindá (guitarra) e Juan Gabriel (bateria). Donos de um som visceral, temperados com boas doses de post-rock e post-punk, carregam na bagagem dois singles e os EPs “Como Quem Não Quer Nada” e “Can´t Get Enough”, lançados simultaneamente em novembro de 2018.

Leia mais:

Circo Marcos Frota apresenta 'Disney Magic Show' em Manaus

Prefeitura lança editais para o repasse da Lei Aldir Blanc em Manaus