Natty dos Anjos agita fim de semana na Vila Vagalume 80

A programação cultural da Casa Criativa Vila Vagalume 80, localizada na avenida Padre Agostinho Caballero, no São Raimundo) contará, neste fim de semana, com a apresentação de Natty dos Anjos e o tradicional Vila Vinil. O espaço, que funciona às sextas e domingos, de 17h até 22h, tem funcionado com 50% da capacidade de público e segue todos os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19.

Confira a programação:

Sexta-feira (16)

A cantora e compositora Natty dos Anjos apresentará um show acústico, acompanhada de Renan Haijin (guitarra) e Robson Andrei (metais).

Mulher empoderada cheia de alegria e gingado, Natty está presente no cenário amazonense desde 2012 e já tem seu trabalho publicado em todas as plataformas digitais para quem quiser conhecer sua obra.

Na apresentação de sexta, a artista trará um repertório misturando ritmos como reggae, carimbó, ijexá e canções com um toque de simplicidade para dar leveza à mensagem positiva que carrega.

Sua apresentação na Vila Vagalume inicia às 19h30 e tem acesso de R$ 10.

O espaço recebe o público com 50% da capacidade e protocolos de segurança | Foto: Vivian Oliveira

Domingo (18)

O projeto Vila Vinil continua a todo vapor, levando clássicos da música brasileira e outras relíquias. Comandado pelo artista, garimpeiro e pesquisador de vinil Ramon Marola, a discotecagem segue uma linha bem eclética que vai da Lambada do Kaoma até a música marcante de Maria Bethânia.

Clientes e amigos da Vila Vagalume podem trazer seus vinis para compor uma playlist coletiva e trocas de experiências.

O evento inicia às 17h com acesso de R$ 5.

Casa Criativa

A Vila Vagalume 80 existe desde 2016. O espaço, que é administrado desde 2019 pelos artistas Vívian Oliveira, Mauro Lima, Ramon Marola, Victor Felix, Grace Anne, Marcela Paiva e Andreas Dominique, oferece serviços de arte culinária “SlowFood”, artes visuais, música, produção musical, rodas de conversas, oficinas de formação, exposições, plantio, jardinagem, saúde e bem-estar. A casa também aluga o espaço para eventos particulares.

Hoje, em nova sede de frente para a ponte do Rio Negro, a casa desfruta de uma estrutura melhor para oferecer arte e cultura para a comunidade.

O espaço funciona sempre às sextas e domingos, das 17h às 22h, com reservas antecipadas através do celular/whatsapp 98168-0978.

