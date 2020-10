Yara Flor, nova mulher Mulher-Maravilha da DC, é indígena brasileira

| Foto: divulgação

A DC Comics anunciou em seu site oficial alguns detalhes sobre o futuro dos principais heróis da editora, incluindo uma nova versão da Mulher-Maravilha: desta vez, o manto da heroína será assumido por Yara Flor, uma indígena brasileira da floresta amazônica.

O anúncio da DC não revela muito sobre a nova personagem, apenas que ela é "escolhida" para ser a nova Mulher-Maravilha, e que ela vai viver uma aventura ao lado do novo Superman — identidade assumida por Jon, filho de Clark Kent.

"Ela é do Brasil, mas é uma imigrante nos Estados Unidos. Também tem esse elemento na história dela", afirmou o editor do grupo de Superman, Jamie S. Rich, ao site IGN.

"Apesar da gente ver ela atualmente ativa como a Mulher-Maravilha, eventualmente vamos descobrir sua origem - parcialmente com ela entendendo o que isso significa, de onde ela é, por que ela é isso, como ela se relaciona com Diana e com as outras amazonas."

De acordo com Rich, Yara vai ser o oposto da heroína original, Diana Prince.

"Diana Prince é uma deusa, então ela sempre está um pouco acima de nós. Esta é uma chance de meio que voltar a uma das raízes antigas da Mulher-Maravilha, na qual Diana tentava ser uma humana e aprender como ser humana. Agora vamos na direção oposta - como uma humana aprende a ser uma deusa?"

Em uma publicação de agosto da Mulher-Maravilha original, "Wonder Woman Annual #4", uma nova tribo de amazonas foi descoberta no Brasil.

Yara vai fazer parte do próximo grande evento da editora nos quadrinhos. "Future State" começa em janeiro de 2021 nos gibis da DC e deve durar dois meses, misturando personagens clássicos e novos.

Leia mais:

Estreia de Mulher-Maravilha 1984 é adiada para dezembro

Yonami, 1º desenhista amazonense a ser contratado pela Marvel