Receita de bolinho de chuva

Receita deliciosa com cheiro de casa de avó | Foto: Divulgação

Você já ouviu falar no famoso bolinho de chuva? É aquelas famosas receitas que têm gosto de infância e cheiro de casa de avó. Quer aprender a fazer? Além de fácil, é delicioso. Aprenda aqui com a equipe do Portal EM TEMPO.

Bolinho de Chuva

2 ovos

1 xícara de açúcar

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de leite

açúcar e canela para polvilhar

MODO DE PREPARO

1-Misture bem ovos com o açúcar.

2-Adicione 1/2 xícara de farinha de trigo à mistura e bata mais ainda.

3-Depois, bata o restante da farinha de trigo.

4-Adicione o leite e misture até que a massa esteja homogênea

5-Ferva o óleo em fogo alto e frite as bolinhas (separe as bolinhas com o auxílio de uma colher).

6- Escorra em papel toalha e polvilhe açúcar com canela.

