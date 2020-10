Gusttavo Lima tenta reatar casamento com Andressa Suita, diz site

| Foto: Divulgação

Gusttavo Lima teria procurado Andressa Suita no último fim de semana para conversar sobre o término do casamento e tentar reverter a situação. Segundo as informações do Extra, o sertanejo passava por uma crise depressiva quando pediu o divórcio e precisava de um tempo para pensar.

Com a reaproximação dos dois, boatos começaram a surgir de que a modelo teria retirado o pedido de divórcio. A informação foi negada por Andressa. Na separação, ela pede 30% da fortuna do cantor, alega que ele a traiu e que abriu mão da sua carreira para ficar com ele.

Ainda de acordo com o jornal, fontes próximas aos dois afirmam que eles reataram o relacionamento. Nos grupos de empresários sertanejos, inclusive de gente que já trabalhou com Gusttavo Lima, o que se comenta é que a separação não passou mesmo de uma jogada de marketing do cantor para lançar a música “Café e amor” e divulgar a live que ele fez no último sábado, e que nem Andressa sabia disso, afirma o Extra.

Vale lembrar que um dia após a live, Gusttavo deletou o vídeo em que falava sobre a separação e postou uma foto antiga usando aliança.

