Artista visual Hadna Abreu estreia nova exposição em Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus - "Linhas do Tempo - De Volta para Casa" é o título da mais nova exposição da artista visual Hadna Abreu, que estreia no dia 19 de novembro, às 19h00, na "The Art Gallery", Galeria de Artes do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), localizado na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Amor, Afeto e Memória. A primeira edição da exposição "Linhas do Tempo" ocorreu em 2013, na galeria do Largo, e de lá para cá, já se passaram sete anos.

E assim como na vida, as linhas do tempo também se transformaram, mas a essência permanece: o amor que a artista guarda pelos avós, sua maior fonte de inspiração, segue sendo alimentado, e crescendo cada vez mais.

Devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), para que se evite aglomerações e possibilidades de contágio, o acesso à galeria, no dia do evento de lançamento e ao longo de todo o período disponível para visitação, será restrito a um total de 60 pessoas.

A visita será com o uso obrigatório de máscaras ou outro equipamento de proteção individual, e agendamento prévio através do site www.icbeu.com.

A exposição permanece em cartaz na Galeria do ICBEU, no período de 19 de novembro até 18 de dezembro, com visitação disponível de segunda a sexta-feira, de 15h00 às 19h00 e aos sábados, de 09h00 às 12h00, com acesso gratuito.

"Esta exposição é uma homenagem aos meus avós, e a todos do mundo que sempre cuidaram verdadeiramente de nós’’, afirmou Hadna.

Novidades

Para esta segunda edição, Hadna preparou um pouco mais de 40 obras, e algumas novidades que prometem envolver e apaixonar seus fãs e admiradores. Segundo ela, a exposição também é um convite para uma grande e profunda exploração dos sentidos através usos de tecnologia, como trilhas sonoras e realidade virtual.

Para viver uma experiência multissensorial completa, a equipe de produção e comunicação da artista recomenda a todos os "viajantes" que levem o próprio fone de ouvido. Pois, durante a exposição, eles funcionarão como uma espécie de passaporte para acessar novos mundos.

Como forma de presentear os fãs e viajantes desta segunda edição, Hadna desenvolveu dois jogos virtuais que trabalham a memória e o conhecimento geral das obras e personagens.

Durante a exposição também haverá uma lojinha oficial com produtos personalizados pela artista e equipe, como camisas, prints de telas, stickers, boneco de pano "O aviador" e muitas outras surpresas que irá encantar e apaixonar crianças e adultos, de todas as idades.

"A exposição convida todos a voar, ter leveza e sonhar. Vai ser uma aventura para explorar todos os sentidos’’, revelou Hadna.

Ficha técnica

Hadna Abreu (Artista Visual); Dani Cruz (Fotografias de Viagem); César Lima (Trilha Sonora); Rafael Moraes (Artista 3D); Eric Lima (Dublagens); Anna Lôyde (Design Gráfico/Vídeo e Fotografia de processo); Lôyde Abreu (Figurino Aviador); Carolina Campos (Projetista 3D); Ricardo Magaiver (Engenharia Eletrônica); Alonso Júnior (Fotografia de Evento); Mércia Preto, Mical Martins e ICBEU (Tradução); Gisele Riker (Produção); Wanessa Leal (Assessoria de Imprensa).

Serviço

O quê? Exposição "Linhas do Tempo - De Volta para Casa" da artista Hadna Abreu

Quando? 19 de novembro de 2020, 19h00 às 22h00

Onde? Galeria de Artes do ICBEU - localizado na Avenida Joaquim Nabuco, 1286, Centro.

Site oficial: https://www.linhasdotempo2.com/

Redes Sociais: @linhasdotempo_exposição e @hadnaabreu

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Clube da Madrugada: O movimento que revolucionou a cultura do AM

Largo São Sebastião, em Manaus, inspirou calçadão de Copacabana