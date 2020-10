Modelo amazonense inspira obras de artistas internacionais

| Foto: Reprodução/Instagram

Manaus – A beleza manauara da modelo Cassiane Barbosa atraiu olhares não só do mercado da moda no Brasil, mas também de artistas visuais de diversos países do mundo, como Estados Unidos, Peru, Nigéria, Inglaterra, Suécia e Rússia. O rosto da bela amazonense serviu de inspiração para esses artistas internacionais e será ilustrado através de obras em diferentes estilos.

Quem descobriu os traços únicos de Cassiane e decidiu transcrevê-los em uma tela foi o designer gráfico Nastya, da Rússia. Desde então, a modelo recebe propostas de vários tipos de artistas.

“Durante a pandemia, realizei muitos ensaios via FaceTime, e as fotografias foram divulgadas no meu Instagram, rendendo muitas visualizações. O Nastya me encontrou e foi o primeiro que quis trabalhar uma das minhas fotos. A partir dele, vieram vários outros”, conta a amazonense.

Apesar da surpresa, Cassiane admitiu a sensação de orgulho ao receber os convites, principalmente no momento em que se prepara para seguir outros horizontes na carreira. ‘’Servir de inspiração para artistas de países tão distantes do nosso, principalmente hoje em dia, é algo incrível. Eu jamais poderia imaginar que algo assim iria acontecer’’, confessou.

Com apenas 20 anos, Cassiane promete nas passarelas | Foto: Reprodução/Instagram

Em preparação para o mercado internacional de moda, Cassiane afirma que feitos como estes são extremamente importantes para a carreira que inicia. “Isso significa muito para mim. Significa que meu trabalho está sendo reconhecido não só na moda, como também na arte visual, plástica e gráfica. Está sendo maravilhoso viver tudo isso”, diz a modelo.

Experiência com artistas internacionais

A artista plástica Evely Harris, de Geórgia, nos Estados Unidos, utilizou elementos minimalistas em uma pintura de Cassiane Barbosa e agradeceu, através das redes sociais, a oportunidade de retratar a modelo no quadro intitulado ‘’perfect strangers’’, ou, na tradução literal, perfeitos estranhos.

‘‘Recentemente tive o prazer de me conectar com a modelo Cassiane. Realizamos um conteúdo exclusivo e especial. Eu não poderia estar mais satisfeita com o resultado. Obrigada por ser minha musa’’, agradeceu a artista plástica no Instagram.

Jennie Oien, da Suécia, também relatou a experiência com a amazonense. Artista plástica, o estilo de Jenny envolve cores vivas, formas e delicadeza, algo que fica explícito na pintura com Cassiane Barbosa.

“Um tempo atrás tive a honra de pintar uma fotografia da linda modelo brasileira Cassiane Barbosa. Uma estrela, obrigada pela parceria, me sinto muito honrada’’, compartilhou a artista plástica.

Vogue Itália

Foto de Cassiane Barbosa que foi veiculada na Vogue Itália | Foto: Yuri Barreiros

Apesar da oportunidade na arte, o foco principal de Cassiane é na moda. A modelo tem um contrato com a Agência Mega Model Brasil - M. Partners - uma das maiores do país.

Aos 20 anos, Cassiane Barbosa atualmente reside em São Paulo e apresenta grandes expectativas para a carreira, sempre relembrando as raízes amazonenses. Um dos pontos altos da modelo foi a publicação de uma foto para a Vogue Itália.

O ensaio do fotógrafo Yuri Barreiros no Teatro Amazonas chegou às páginas da revista e Cassiane agradece a oportunidade. ‘’No estado, essa área da moda não é muito valorizada, então é muito gratificante ter essa conquista. Muito importante para o meu portfólio, por mais que não seja uma capa’’, concluiu.

