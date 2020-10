Concerto ‘Ovam 20 anos’ será realizado no Teatro da Instalação

| Foto: Divulgação

A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) continua os concertos em comemoração aos 20 anos do grupo. Desta vez, o “Ovam 20 anos” será no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), nesta quinta-feira (22), às 20h.

O evento gratuito promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, já teve as vagas esgotadas por meio de agendamento no Portal da Cultura.

O Teatro da Instalação funciona com 50% da capacidade e adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

O “Ovam 20 anos” tem a proposta de relembrar os espetáculos que marcaram a trajetória do Corpo Artístico. Para o concerto desta quinta, o regente titular da Ovam, Davi Nunes, explica que repertório traz obras de concertos como “Clássico ao Violão”, “Espanha no Violão Brasileiro”, entre outros.

“Teremos obras clássicas ao violão de compositores como Vivaldi, Mozart, Beethoven, além obras de compositores nacionais e regionais, como Jacob do Bandolim, Egberto Gismonti, Raízes Caboclas, Gil Valente, entre outros. Além de relembrar a trajetória da Ovam, o repertório mostra, como sempre, a versatilidade do violão”, ressalta o maestro.

A Ovam continua a se apresentar com uma formação reduzida para evitar aglomerações no palco. “Subiremos ao palco com 12 músicos, seguindo todo os protocolos de segurança e saúde de prevenção à Covid-19”, afirma Davi Nunes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Modelo faz live com maquiadora especialista em pele negra

Modelo amazonense é escolhida para estrelar evento de marca nacional