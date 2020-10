Dia Mundial da Ópera é celebrado com apresentações no Teatro Amazonas

| Foto: Michael Dantas

Manaus - Em 25 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Ópera, uma iniciativa das organizações Opera America, Ópera Latinoamérica e Opera Europa, além de representantes da ópera pelo mundo. Para celebrar a data será realizado um recital de canto e piano com obras de grandes nomes como Claudio Santoro, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, entre outros, neste domingo (25), às 19h, no Teatro Amazonas.

O evento gratuito é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e para prestigiar é preciso agendar a vaga pelo Portal da Cultura. O Teatro Amazonas funciona com 50% da capacidade e adotou os protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19. O uso de máscara é obrigatório.

O recital terá a participação do tenor Juremir Vieira, da soprano Raquel de Queiroz e do maestro Marcelo de Jesus, ao piano. Além de Santoro, Puccini e Verdi, o repertório ainda conta com obras de Richard Strauss, Arrigo Boito e Amilcare Ponchielli.

“Para comemorar a data, montamos um programa com canções, árias e um dueto de obras que fizeram sucesso na história do gênero”, explica Marcelo de Jesus. “Começamos privilegiando a prata da casa, com uma canção do maestro amazonense Claudio Santoro, e terminamos com um dueto da grande ópera ‘La Bohème’, de Puccini”, destaca o maestro.

Comemoração ainda recente no calendário das artes, o Dia Mundial da Ópera será pauta nos principais teatros de ópera do mundo de forma presencial e virtual. “É importante que o Amazonas também esteja inserido nas comemorações para divulgar ainda mais a história desta arte celebrada há séculos”, declara Marcelo de Jesus.

Sobre a data

O Dia Mundial da Ópera tem a proposta de conscientização sobre o impacto positivo da ópera na sociedade, como uma arte que desenvolve a tolerância e a compreensão, abrindo mentes e conectando o público a fortes e universais emoções. É celebrado no dia 25 de outubro por ser a data de nascimento de Georges Bizet e Johan Strauss II, compositores das mais famosas óperas e operetas da história.

Para saber mais informações sobre a data, visite o site: www.worldoperaday.com

