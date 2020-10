Aniversário da capital é celebrado com programação cultural em Manaus

Palácio Rio Negro em Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Exposições, palestra, concerto e novo roteiro em Libras do Teatro Amazonas compõem a programação cultural do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para celebrar 351 anos de Manaus, neste sábado (24/10).

Galeria do Largo

Galeria do Largo em Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC

Na Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, no Centro, acontece a partir das 15h, a abertura da mostra “Mitos da Amazônia - o guaraná e os Muras”, do artista parintinense Levi Gama, roteiro de Rafa Pimentel e apresentação de Romahs Mascarenhas. Em 22 imagens, o autor traz a história das tribos Mawé e Mura.

O local funciona das 15h às 20h, de terça a domingo. Não é necessário agendamento prévio para o espaço, no entanto, as visitas são feitas com grupos de até dez pessoas para atender aos protocolos de segurança.

Núcleo de Artes e Ofícios Cláudio Santoro

Arte produzida no Núcleo de Artes Visuais do Cláudio Santoro | Foto: Michael Dantas/SEC

Na plataforma digital, tem inauguração da mostra “Cidade de Manaus: Relações Estéticas do Cotidiano”, dos alunos do Núcleo de Artes Visuais do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, com orientação do professor Francisco D’ Almeida.

O público vai poder conferir o resultado do trabalho a partir de experiências e lugares afetivos dos estudantes nas redes sociais do Liceu, com álbum da exposição virtual no Facebook e minidocumentário sobre o processo criativo no Instagram, além de publicações interativas como minitutoriais.

Palacete Provincial

Palacete Provincial em Manaus abriga vários museus | Foto: Michael Dantas/SEC

No Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, vai acontecer a palestra “Proto História de Manaus: uma abordagem arqueológica”, ministrada pelo arqueólogo, especialista em Perícia Criminal e Segurança Pública e pesquisador, Mick Jone Nogueira de Almeida.



A apresentação vai acontecer no Museu de Arqueologia, em dois horários, 11h e 14h, com limite para 15 pessoas e agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Teatro Amazonas

Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/SEC

No maior patrimônio histórico de Manaus, Teatro Amazonas, haverá lançamento do vídeo de roteiro da casa com tradução em Libras. A gravação para oferecer acessibilidade aconteceu nas áreas mais importantes do Teatro Amazonas, como a cúpula, salão de espetáculos e Salão Nobre, e ficará disponível durante as visitas turísticas.

No Circuito do Largo de São Sebastião, o Teatro Amazonas tem visitação turística das 9h às 15h, de terça a sábado. Todas as atividades funcionam no sistema de agendamento on-line, no Portal da Cultura, por conta da capacidade reduzida em prevenção à Covid-19.

Cada etapa da visita tem entre três e cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com o tempo previsto de nove minutos.

Concerto no Teatro

Ainda no sábado, a partir das 20h, a Amazonas Filarmônica apresenta o espetáculo “Quartetos com Piano”, numa homenagem ao aniversário de Manaus.

Divididos em dois grupos, sobem ao palco do Teatro Amazonas os músicos Irina Kazak (piano), Bárbara Soares (violino), Rani Mello (viola), Eliziel Lourenço dos Santos (violoncelo), Renan Branco (piano), Giovanny Conte (violino), Rossini Rocha (viola) e Anna Samokish (violoncelo) para executar obras de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Henrique Oswald (1852-1931).

Visitação aos centros culturais

Centro Cultura Povos da Amazônia | Foto: Michael Dantas/SEC

Os centros culturais Palácio Rio Negro (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e Povos da Amazônia (Praça Francisco Pereira da Silva, no Distrito Industrial), além do Museu Seringal Vila do Paraíso, na área rural de Manaus, vão funcionar das 9h às 15h.

Museu do Seringal

Museu do Seringal | Foto: Michael Dantas/SEC

O acesso para o Museu do Seringal é feito pela Marina do Davi, no final da Estrada da Ponta Negra. A travessia é feita pela Acamdaf (3658-6159), que cobra R$ 14 por cada trecho. O espaço tem uma entrada de R$ 10.

Leia mais:

Confira o roteiro dos principais museus da cidade de Manaus

Conheça o Palácio da Justiça e o Museu do Crime em Manaus



Conheça 15 pontos turísticos para 'viajar pela história' de Manaus