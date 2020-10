Grupo Garagem aborda o tráfico de mulheres em apresentação on-line

Um misto de teatro com audiovisual: essa é a obra “Senti um vazio”, do Grupo Garagem, que ganha lançamento on-line marcado para este sábado (24) às 20h. O projeto foi contemplado pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais de 2018, da Prefeitura de Manaus, e aborda os temas do tráfico de mulheres e exploração sexual, ao contar a história de um dia na vida de Dija, uma mulher que é traficada.

Dirigido por Gleidstone Melo, com atuação de Lu Maya, “Senti um vazio” conta com as participações de Diego Bauer, Débora Trierweiler e Carol Piñeiro. A obra foi originalmente pensada como um espetáculo teatral, a partir da remontagem do espetáculo de mesmo nome, apresentado pelo grupo em 2015. Porém, a pandemia da Covid-19 mudou os planos da companhia. “A ideia inicial era apresentar o espetáculo em três cidades diferentes. A gente já estava no meio do processo, mas aí veio a pandemia e tivemos que alterar tudo o que pensamos”, explicou o diretor, Gleidstone Melo.

As mudanças influenciaram o próprio processo de construção da obra, como também destaca Gleidstone. “Foi um trabalho bem difícil de fazer, pois eu tive que dirigir tudo a distância. Eu estava em São Paulo nesse período e não conseguia ir para Manaus, até por conta da pandemia, então eu tive que dirigir a atriz, o diretor de fotografia etc., tudo por Zoom, o que eu nunca tinha feito antes”, comentou o artista, que trabalha entre Manaus e São Paulo nas áreas de atuação, direção e produção.

O resultado foi um produto híbrido, que pode ser conferido a partir de sábado e deve ganhar outras apresentações, em todos os sábados, até o fim de novembro. “Vejo a obra como uma mistura de um espetáculo de teatro com um pouco de cinema. É um curta-metragem, mas tem uma linguagem meio teatral. É um híbrido de tudo, que nós também não sabemos definir muito bem ainda, mas que é uma obra artística”, ressaltou.

Para assistir à estreia, basta o público acessar o site do grupo, em www.grupogaragem.com e reservar gratuitamente o ingresso que fica disponível até as 21h30 do dia 24. Após preencher os dados no site, os interessados receberão o link de exibição da obra por e-mail. A classificação indicativa é de 16 anos.

A ficha técnica de "Senti um vazio" conta ainda com direção de fotografia de Frank Kitzinger, produção executiva de Andreza Afro Amazônica, pesquisa sonora de Pricilla Conserva, trilha sonora de Elson Arcos, captação de som de Elson Arcos e Pricilla Conserva e assistência de produção de Karol Medeiros.

Grupo Garagem

O Grupo Garagem é um coletivo de criação formado por seis artistas de Manaus: Andreza Afro Amazônica, Frank Kitzinger, Gleidstone Melo, Janaina Siqueira, Lu Maya e Pricilla Conserva, com o objetivo de pesquisar diversas linguagens artísticas. O grupo possui em seu repertório espetáculos como “Eles falam da gente” (2015), “Aconteceu, acontece ou acontecerá” (2015), “Senti um vazio” (2015), “Quando encontramos sonhos perdidos nas roupas que costuramos” (2016) e “Jogo do bicho” (2020), além da revista eletrônica “Arte Documenta”, atualmente em sua quinta edição.

Conexões Culturais

Desde 2016, o Prêmio Manaus de Conexões Culturais contempla projetos artísticos e culturais de diversos segmentos, fomentando iniciativas que fortalecem a identidade cultural da cidade. Este ano, o prêmio está dividido em dez editais, que aplicarão a verba destinada pela Lei Federal Aldir Blanc a editais e chamadas públicas voltadas aos trabalhadores da cultura.

Os editais são: Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Cultura Hip Hop, Cultura Infância, Dança, Literatura, Manifestações Culturais, Música e Teatro. Pessoas físicas e jurídicas podem participar e as inscrições seguem abertas até o dia 28 de outubro, pelo site da prefeitura, em manaus.am.gov.br, na aba Manauscult, no ícone “Editais Lei Aldir Blanc”, ou pelo link direto: bit.ly/EditaisLeiAldirBlanc. Os editais também estão disponíveis na íntegra no site.

Serviço

O quê: Apresentação de “Senti um vazio”, do Grupo Garagem

Quando: 24/10 (sábado), às 20h

Onde: Exibição on-line – Ingressos pelo site www.grupogaragem.com

Classificação indicativa: 16 anos

Quanto: Gratuito