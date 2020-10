Aprenda a fazer uma deliciosa empada de frango

Receita é prática e fácil | Foto: Reprodução

Está se arriscando na cozinha e quer surpreender os familiares? O Em Tempo selecionou uma receita fácil de empada de frango, uma ótima opção para o lanche da tarde. Vamos aprender?

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 ovos

1 ¼ xícara (chá) de manteiga

sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Numa tigela grande, misture a farinha e a manteiga até obter uma farofa grossa.

2. Acrescente os ovos e o sal e amasse até formar uma massa homogênea. Embrulhe em filme plástico e deixe descansar enquanto prepara o recheio.

PARA O RECHEIO

INGREDIENTES

400 g de frango

1 litro de caldo de galinha

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 tomates picados

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

250 ml de leite

3 colheres (sopa) de azeite

2 gemas

1 xícara (chá) de salsinha picada

12 azeitonas verdes sem caroço

sal e noz-moscada a gosto

MODO DE PREPARO

1. Numa panela, leve o caldo de frango ao fogo médio. Quando começar a ferver abaixe o fogo. Coloque o frango e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Escorra o caldo e guarde-o para uma sopa. Desfie o frango com a ajuda de um garfo procurando não deixar pedaços grandes. Reserve.

2. Coloque o azeite numa panela e leve ao fogo para esquentar. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos. Coloque o alho picado e refogue-o por mais 1 minuto. Junte o tomate e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o frango desfiado e refogue por mais 1 minuto. Junte a farinha de trigo e misture bem. Regue o leite, de uma vez, e mexa rapidamente. Tempere com sal, noz-moscada e salsinha. Quando engrossar, desligue o fogo.

3. Quando o recheio estiver pronto, prepare as forminhas com a massa. Separe uma porção de massa e aperte contra o fundo e a lateral de uma forminha. Não deixe a massa muito grossa. Retire o excesso e repita o procedimento com todas as forminhas. Reserve um pouco da massa para fazer as tampinhas.

4. Coloque o restante da massa sobre um pedaço grande de filme plástico. Cubra com outra folha e abra a massa com um rolo. Este processo é fundamental para a massa não quebrar. Corte 12 rodelas um pouco maiores que o diâmetro das forminhas. Reserve.

5. Recheie as forminhas e acrescente uma azeitona em cada empada. Tampe com um disco de massa e aperte a junção com a ponta dos dedos.

6. Coloque as gemas dentro de um recipiente e bata com um garfo. Pincele a superfície da massa com a gema batida.

7. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180 graus).

8. Deixe as empadinhas assarem por 20 minutos ou até que fiquem douradas. Retire do forno e espere esfriar para desenformar.