Diretor de teatro abre vagas para novos atores em Manaus

Manaus - Em sequência ao processo de montagem do novo espetáculo da Cia de Atores Escalafobéticos, o diretor Wallace Abreu divulga oficina de teatro para novos atores em Manaus. Segundo o diretor, os participantes que mais se destacarem durante a oficina, serão convidados a integrar o elenco de um novo espetáculo, que deve estrear ainda este ano, na capital amazonense .

"A oficina é a contrapartida de um projeto aprovado no "Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018" e é destinada a jovens atores do sexo masculino, entre 18 e 35 anos, com ou sem experiência. "Estamos completando 15 anos de atividades em Manaus no próximo ano e nesse período entendemos a importância e a necessidade de abrir espaço para novos talentos", explica o diretor.

A oficina acontecerá na "Casa de Artes Trilhares" (Av. Belo Horizonte - Adrianópolis), entre os dias 10 e 13 de novembro, e as inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo Whatsapp (92) 99440-6856.

No ato da inscrição, o participante deverá informar nome completo, número de RG, e-mail e telefone para contato.

Atividade conta com apoio da Prefeitura de Manaus e todos os participantes receberão certificado de participação ao final da oficina.

