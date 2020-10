Robério Braga lança livro digital em homenagem ao 351 anos de Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus - Manaus ganhou um presente especial do Presidente da Academia Amazonense de Letras, Robério Braga. O autor de inúmeros livros sobre a cidade, apresenta a nova obra ''Manaus: notícia histórica – 1669-2019'', neste sábado (24). Lançado em formato digital, o livro estará disponível na Amazon.

O dia não foi escolhido para o lançamento por acaso, é uma homenagem ao aniversário da cidade. O livro é uma síntese de momentos marcantes da capital amazonense e sua história política e social, apresentados em recortes datados desde antes de 1669 até 2019.

“É um presente feito com profundo sentimento. Foi um processo intenso e longo de produção, com cada detalhe pesquisado cuidadosamente. Manaus é uma musa inspiradora digna deste trabalho e estou feliz por lançar no dia do aniversário da cidade.” Comenta o autor.

O livro que reúne recortes de mais de 350 anos de história, conta com cerca de 600 páginas e decorre de longos anos de pesquisa. Contando com quatorze capítulos, a obra apresenta diferentes épocas e aspectos da história de Manaus, permeando governos, indivíduos de destaque, acontecimentos singulares, fatos pitorescos e marcos da cultura social e política da cidade.

O prefácio da obra é assinado pela professora pós-doutora e membra da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, Marilene Corrêa da Silva Freitas, que exalta a colaboração histórica e social para estudantes, pesquisadores e população em geral.

Já o posfácio recebe as palavras do pesquisador pós-doutor e membro da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, Newton Sabbá Guimarães, que salienta o merecimento de elogios pelo caráter acadêmico e investigativo da publicação.

Com design produzido pela Editora Reggo, o livro foi escrito com o sentimento de guiar estudantes e apoiar professores, numa jornada de desbravamento pela história da cidade, que em alguns momentos antecede até mesmo a história do país.

Sobre o autor

Robério Braga, 69, é professor de Direito e advogado. Ex- Secretário de Estado de Cultura (1997-2017) e atual Presidente da Academia Amazonense de Letras.

Foi membro do Conselho Estadual de Cultura, do Conselho da Universidade Federal do Amazonas e do Conselho Universitário da Universidade do Estado do Amazonas. Além da Academia Amazonense de Letras, é ainda membro da Academia Amazonense Maçônica de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.

Em sua trajetória literária, já publicou diversos livros, resultantes de sua dedicação à pesquisa histórica, social, científica e cultural.

Dentre suas obras destacam-se Manaus, sofrimento e amor; A abolição da escravatura no Amazonas; Rui Barbosa e o Amazonas; Símbolos do Amazonas; A Importância do Patrimônio Histórico Municipal; Eduardo Ribeiro vida e obra; Manaus na Palma da Mão e Adriano Jorge: forte como a morte.

