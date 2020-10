Artista transforma cenários de Manaus em ilustrações interativas

O artista decidiu homenagear Manaus a partir dos seus inúmeros atrativos | Foto: Divulgação

Manaus – O artista plástico Toninho Euzébio decidiu comemorar os 351 anos de Manaus com uma visão diferente da cidade. Na exposição ‘’Manaus, Encontro das Artes’’, o goiano compôs ilustrações que se mesclam com os cenários da capital amazonense.

As fotos estarão disponíveis até próximo sábado (31), no Manauara Shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

As ilustrações visitam prédios históricos, como o mercado Adolpho Lisboa, o Teatro Amazonas e o Palácio Rio Negro; e pontos turísticos de Manaus, como a Ponte Rio Negro e o Encontro das Águas. No total, o acervo é composto por 20 cenários.

A arte diferenciada foi registrada com um celular, com parte em foto e o restante com desenho. O artista faz referência da arte como “Interferência Urbana Instantânea”, um mix de técnicas que levam em média, uma hora para chegar a concepção final.

Cada ilustração com foto traz um olhar diferenciado sobre a cidade | Foto: Divulgação

“Foi um desafio muito grande expressar minha arte, pois Manaus tem muitas paisagens lindas e sua cultura é muito forte e rica”, declarou Euzébio.

A fauna e a flora da Amazônia não escaparam do olhar do artista plástico, e a Vitória Régia foi uma das plantas nativas da região que chamou a atenção de Euzébio durante um registro no Musa- Museu da Amazônia.

‘‘Fazer esse desenho no Musa foi simplesmente fantástico. Uma pequena experiência de estar perto da floresta. No local existe um mirante que a gente fica mais alto que as copas das árvores, incrível'', considerou o artista.

Ele se encantou pela Amazônia e decidiu realizar a homenagem | Foto: Divulgação

Homenagens

O Teatro Amazonas recebeu homenagens destinadas às personalidades que fazem parte da história do monumento reconhecido internacionalmente. Nas ilustrações, uma parte externa faz referência à Heitor Villa-Lobos, que fez uma apresentação no início de carreira, em 1911, no glorioso Teatro Amazonas.

Na parte interna, a homenagem vai para o consagrado bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes, na qual também possui um espaço especial no museu, onde estão expostas as sapatilhas com as quais se apresentou pela primeira vez, em 1999.

O cartão postal da cidade, o "Encontro das Águas" foi outro fenômeno amazonense que recebeu destaque. Ele explica como foi a produção.

''Foi um desenho que tive que fazer em duas tentativas, é só deu certo na segunda vez. Tem muitas variantes que dificultaram a execução no local, mas é imperdível a visitação'', afirmou o artista.

Toninho Euzébio

Conheça mais sobre o artista renomado | Foto: Divulgação

O publicitário e artista plástico Antônio Carlos Euzébio Pereira atuou como diretor de arte e de criação, em Brasília.

Após 30 anos de dedicação a carreira, optou por outra paixão: a família. Abandonou as funções que tinha na época para se dedicar a esposa Emanoele Vanessa Cortes e as duas filhas: Helena e Valentina. As meninas herdaram do pai a paixão pelas artes plásticas.

Toninho também se dedica a pintura a óleo. Em 2018, foi selecionado para expor seu trabalho inovador em Nova York, onde conquistou admiradores de várias partes do mundo que passaram a segui-lo pelas redes sociais.

Paralelo a isso, o artista tem desenvolvido uma série temática e satírica, inspirada em anúncios exibidos no Festival de Cannes, que é um dos eventos mais importantes de publicidade e propaganda do mundo.

Leia mais:

Aprenda a fazer uma deliciosa empada de frango