Galeria do Largo apresenta 'Mitos da Amazônia - o guaraná e os Muras'

Mostra de Levi Gama, Rafa Pimentel e Romahs Mascarenhas será exibida na Galeria do Largo | Foto: Divulgação

Manaus – Os quadrinhos ‘’Mitos da Amazônia – o guaraná e os Muras’’, do artista parintinense Levi Gama, com roteiro de Rafa Pimentel e apresentação de Romahs Mascarenhas, receberá uma mostra na Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, a partir das 15h nesse sábado (24), em comemoração aos 351 anos da cidade.

Em 22 imagens, o autor traz a história das tribos Mawé e Mura. A exposição será realizada com páginas extraídas de ‘’Mitos da Amazônia – o guaraná e os Muras’’, sem textos ou onomatopeias, somente as ilustrações.

‘‘As imagens são dispostas de forma aleatória, então não é, propriamente dito, uma leitura da história em quadrinhos. Você apenas aprecia a arte’’, explicou Romahs.

Com curadoria de Cristovão Coutinho, a mostra em galeria representa um espaço importante para os artistas, pois reduz a distância conceitual entre arte gráfica e arte plástica.

‘‘A arte gráfica é preparada para ser impressa, num catálogo, livro, quadrinhos ou revista, mas também é uma arte que pode entrar em uma galeria, e é importante que seja exposta dessa forma’’, afirmou Romahs.

A Galeria do Largo funciona das 15h às 20h, de terça a domingo. Não é necessário agendamento prévio para o espaço, no entanto, as visitas são feitas com grupos de até dez pessoas para atender aos protocolos de segurança.

Arte de Parintins

Quadrinhos do artista parintinense Levi Gama, com roteiro de Rafa Pimentel e apresentação de Romahs Mascarenhas | Foto: Divulgação

Natural de Parintins, o artista gráfico Levi Gama é formado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e produz artes com inspiração na temática amazonense, como em ‘’Mitos da Amazônia – o guaraná e os Muras’’.

Apesar de integrar diversos projetos em Manaus, ele também coordena o Coletivo Buriti, em Parintins, com o intuito de fomentar e incentivar a produção de histórias em quadrinhos no estado.

‘’Levi Gama é um artista que ainda tem muito a mostrar. O trabalho dele tem muita personalidade, um traço forte e bonito, com uma qualidade plástica incrível. Também é muito enraizado na formação de artistas de Parintins, que capta com muita qualidade a cultura indígena amazônica’’, ressaltou Romahs, que acompanha a trajetória do artista parintinense.

